"На травми було боляче дивитися": як медики на Дніпропетровщині рятували тяжкопоранених зі сходу

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
11844
27 серпня 2022

Олександр Громов – медичний директор ортопедо-травматологічної служби лікарні на Дніпропетровщині, який від початку повномасштабної війни допомагає тяжкотравмованим. У медзакладі ставлять на ноги поранених зі східних регіонів, які окупанти нещадно обстрілюють.

Його історію оприлюднив спільний проєкт Міністерства охорони здоров'я за підтримки ВООЗ та ЄС "Дякуємо серцем".

"Кажуть, медики "черстві" та звиклі до різних травм. Та під час війни до кожної травми додається болюча історія. Відділення Олександра прийняло за п’ять місяців більше історій, ніж може витримати здорова психіка. Та завдяки команді, що стояла пліч-о-пліч, лікарня маленького міста здіймала на ноги найскладніших поранених", – наголошують у МОЗ.

Лікарня, де працює Олександр, від початку повномасштабної війни приймає усіх – і місцевих мешканців, і переселенців. Нові реалії змусили удосконалювали оперативні методи лікування вогнепальних травм, а також впроваджувати нові методи фіксації переломів.

"Так багато ми ще не оперували", – каже чоловік.

 Олександр Громов – медичний директор ортопедо-травматологічної служби лікарні на Дніпропетровщині. Фото: проєкт "Дякуємо серцем"

За його словами, у медзакладі – понад 135 ліжок, 15 травматологів, чотири нейрохірурги та цілодобовий травмпункт, а тому лікарня була готовою масово приймати пацієнтів у надзвичайних ситуаціях.

Коли Росія почала бомбити Маріуполь, до лікарні привозили велику кількість поранених. Олександр згадує, що на травми цих людей було боляче дивитися: прибували із переломами рук та ніг, деякі з них були без гіпсу.

"При цьому вони були запущені, запалені, відкриті. Ми все мили, обробляли, оперували.

Зашиваєш пораненого, а він плаче. Розказує, як на його очах трьох друзів убили. Зашиваєш – і все це крізь себе пропускаєш. Кажуть, що медики черстві, але такі моменти морально дуже важкі. Бо це – наші люди, наші діти", – наголошує лікар.

"Так багато ми ще не оперували", – каже Олександр Громов. Фото: проєкт "Дякуємо серцем"

Олександр також згадав, як до них привезли 23-річного хлопця з-під Авдіївки. Окупанти розстріляли його впритул із автомата, та, на щастя, він вижив.

"Тяжке вогнепальне поранення стегна з дефектом кістки. Кілька днів його перев’язували, а потім – на операцію. Якраз привезли чеські фіксатори, ми їх встановили. Дуже складний був випадок, довго оперували. Видихнули тільки коли зняли рукавички", – пригадує лікар і додає, що пишається тим, що лікарям вдалося допомогти постраждалому.

Читай також:

30 років не могла їсти і пити: у Львові за допомогою робота-хірурга врятували жінку з рідкісним діагнозом
Історія лікарки із Сум, яка приймала пологи у жінок під канонаду обстрілів і близьких боїв
Замість сирен – "Стефанія" і крики малюків: як лікарі у Дніпрі приймали пологи у бомбосховищі

Наразі хлопець проходить реабілітацію. А Олександр пригадує страшні й болючі епізоди, пов'язані з роботою, з вдячністю колективу лікарні та волонтерам, які працювали пліч-о-пліч, щоб зберегти людям життя.

"Наша лікарня, як і наша країна, – злагоджений механізм, де кожен – на своєму місці. Кожен докладає всіх зусиль для нашої перемоги", – наголошує у підсумку Громов.




 6137
КУЛЬТУРА

"Фільм ніколи не буде цікавіший за пацанів, які зі "Стугни" валять російський танк". Інтерв’ю з актором Павлом Алдошиним

Олена Барсукова
 54549
Суспільство

"Допомагаючи іншим, рятую себе". Як живе і де шукає розраду чоловік, сім'я якого загинула під Ірпенем

Інна Кубай
 27598
Суспільство

"Часом краще зробити ампутацію і швидко "поставити на ноги": історії травматолога з військового госпіталю

Вікторія Андрєєва

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

"Фільм ніколи не буде цікавіший за пацанів, які зі "Стугни" валять російський танк". Інтерв’ю з актором Павлом Алдошиним

Олена Барсукова
"Б'юся, як риба об лід": багатодітна матір з Черкащини тримає тил і збирає гроші на машину для чоловіка
"На травми було боляче дивитися": як медики на Дніпропетровщині рятували тяжкопоранених зі сходу
Волонтери допомагають виїхати з окупованого Мелітополя: куди звернутися
85-річний сумчанин продав квартиру, щоб допомогти ЗСУ
Роз’єднали півкулі мозку: у Львові провели надскладну операцію хлопчику з епілепсією
Суспільство

"Допомагаючи іншим, рятую себе". Як живе і де шукає розраду чоловік, сім'я якого загинула під Ірпенем

Інна Кубай
Суспільство

"Часом краще зробити ампутацію і швидко "поставити на ноги": історії травматолога з військового госпіталю

Вікторія Андрєєва