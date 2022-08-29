У Синевирі зафіксували рекордно низький рівень води

У найбільшому гірському озері України – Синевирі – рівень води опустився до "історичного мінімуму".

Сталося це через посуху, розповідає місцевий гід Віталій Диблюк "Укрінформу".

"Причиною стало те, що у високогір'ї Карпат та на всьому Закарпатті протягом весни та літа цього року була тривала посуха, довго не було дощу", – пояснює чоловік.

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На острівці у центрі озера є позначка "рекордного мінімуму" рівня води, який до цього було зафіксовано влітку 2005 року. Зараз він є нижчим.

При цьому Диблюк запевняє, що Синевир не пересохне, адже озеро постійно живиться трьома гірськими струмками, які ніколи не пересихають і не замерзають.

Озеро Синевир. Фото: ggaallaa/Depositphotos

За його словами, рівень води у Синевирі коливається залежно від погодних умов. Наприклад, ранньої весни спостерігається масовий приплив води до озера через танення снігів в горах. А восени – менший, але так само потужний приплив води через дощі.

"Тому Синевир по висотам рівня води може "стрибати" 5-7 метрів вверх-вниз. Своєрідним індикатором вимірювання висот є острівець посередині озера, який має свою стабільну висоту, бо це вершина хребта, затопленого під час зсуву та утворення озера – тому від його висоти вимірюють мінімум та максимум рівня води в озері. Цьогоріч він найменший за всю фіксовану історію озера", – наголошує Диблюк.

Водночас місцевий гід прогнозує, що Синевир незабаром стане повноводнішим.

"У нас уже почалися грозові дощі, це додає води в екосистемі. А восени озеро стане більшим за рахунок сезонних дощів", – резюмує Віталій Диблюк.

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Синевир (у народі називають "Морським оком") – найбільше високогірне озеро в Україні, що утворилося в результаті потужного зсуву внаслідок землетрусу близько 10 тисяч років тому. Воно розташоване в Міжгірському районі Закарпатської області, в гірському масиві Внутрішні Ґорґани. Входить до складу Національного природного парку "Синевир".

Озеро розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря, його середня глибина становить 8-10 м, а максимальна – 22-24 м.

Синевир є одним із 7-ми природних чудес України.