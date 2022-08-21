Загинуло понад 5 тисяч дельфінів: біолог про ситуацію в Чорному морі

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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21 серпня 2022

Через війну в Україні продовжують гинути тварини у Чорному морі. 

Кількість загиблих дельфінів перевищує 5 тисяч тварин, повідомили в організації "Відкриті клітки".

"Море викидає на берег не більше 5% від всіх загиблих тварин", — пояснює біолог та співробітник парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

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А 95% – йдуть на дно моря. 

 Фото: alexandro900 / Depositphotos

Проте через неможливість реального підрахунку загиблих тварин, реальна кількість жертв у екосистемах може бути значно більшою.

"Вони недоступні для виявлення та підрахунку з берега, тому ми вважаємо, що за часи війни російських варварів проти України, вже загинуло, імовірно, десятки тисяч дельфінів", – вважає вчений.

Нагадаємо,  наприкінці червня Іван Русєв припускав, що через повномасштабну агресію Росії у Чорному морі загинуло понад 3 тисячі дельфінів.

А на початку липня на берег моря викинуло ще 4 морських ссавців. На думку біолога, причиною їхньої смерті є використання надводних та підводних човнів з гідролокаторами.

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