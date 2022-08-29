У Львові обрали 6 шкіл, де організують класи з дистанційним навчанням

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
19065
29 серпня 2022

У Львові визначили школи, в яких створять класи для навчання онлайн. Паралельно із тим сформують класи для змішаної форми.

Загалом це шість освітніх закладів, по одному на район, повідомили в департаменті освіти Львівської міської ради.

Тому якщо батьки хочуть, аби їхня дитина навчалась тільки в онлайн форматі, мають перевести її до однієї з цих шкіл:

Реклама:
  • Галицький район – школа №3;
  • Франківський район – школа №31;
  • Сихівський район – школа №86;
  • Личаківський район – школа "Лідер";
  • Шевченківський район – школа №20;
  • Залізничний район – школа №77.
 Фото: IgorVetushko / Depositphotos

Саме у цих закладах будуть сформовані класи з виключно дистанційною формою навчання.

Класи у кожному з цих навчальних закладів формуватимуть відповідно до кількості заявок. 

"Умовою відкриття класу є певна кількість учнів. Якщо, до прикладу, у 3 клас в одному районі зареєструють 3 дитини, а в іншому – 4, то ми не будемо робити 2 окремі класи для третьокласників, а об’єднуватимемо їх. 

Логістично для дітей це не буде проблемою, бо ми власне говоримо про онлайн-навчання", – пояснив на брифінгу 29 серпня керівник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк.

При тому він зазначив, що дитина не зможе залишитися у попередній школі, якщо та запроваджує змішану форму навчання.

Щоб подати заявку на дистанційне навчання батьки також мають звернутися у Центр професійного розвитку педагогічних працівників. Там допоможуть визначити заклад, в який батьки зареєструють дитину.

Реклама:

Читайте також: Чому в окупації не слід віддавати дітей у проросійські школи і яка є альтернатива?


Реклама:


Реклама:
 4759
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2851
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3308
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат