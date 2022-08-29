У Львові обрали 6 шкіл, де навчання буде тільки онлайн

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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29 серпня 2022

У Львові визначили школи, в яких учні навчатимуться винятково онлайн. 

Загалом це шість освітніх закладів, по одному на район, повідомляє Zaxid.net. 

Решта шкіл працюватимуть за змішаною формою навчання.

Тому якщо батьки хочуть, аби їхня дитина навчалась тільки в онлайн форматі, мають перевести її до однієї з цих шкіл:

  • Галицький район – школа №3;
  • Франківський район – школа №31;
  • Сихівський район – школа №86;
  • Личаківський район – школа "Лідер";
  • Шевченківський район – школа №20;
  • Залізничний район – школа №77.
 Фото: IgorVetushko / Depositphotos

Класи у кожному з цих навчальних закладів формуватимуть відповідно до кількості заявок. 

"Умовою відкриття класу є певна кількість учнів. Якщо, до прикладу, у 3 клас в одному районі зареєструють 3 дитини, а в іншому – 4, то ми не будемо робити 2 окремі класи для третьокласників, а об’єднуватимемо їх. 

Логістично для дітей це не буде проблемою, бо ми власне говоримо про онлайн-навчання", – пояснив на брифінгу 29 серпня керівник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк.

При тому він зазначив, що дитина не зможе залишитися у попередній школі, якщо та запроваджує змішану форму навчання.

Щоб подати заявку на дистанційне навчання батьки також мають звернутися у Центр професійного розвитку педагогічних працівників. Там допоможуть визначити заклад, в який батьки зареєструють дитину.

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