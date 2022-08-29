У Львові визначили школи, в яких створять класи для навчання онлайн. Паралельно із тим сформують класи для змішаної форми.
Загалом це шість освітніх закладів, по одному на район, повідомили в департаменті освіти Львівської міської ради.
Тому якщо батьки хочуть, аби їхня дитина навчалась тільки в онлайн форматі, мають перевести її до однієї з цих шкіл:
- Галицький район – школа №3;
- Франківський район – школа №31;
- Сихівський район – школа №86;
- Личаківський район – школа "Лідер";
- Шевченківський район – школа №20;
- Залізничний район – школа №77.
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Саме у цих закладах будуть сформовані класи з виключно дистанційною формою навчання.
Класи у кожному з цих навчальних закладів формуватимуть відповідно до кількості заявок.
"Умовою відкриття класу є певна кількість учнів. Якщо, до прикладу, у 3 клас в одному районі зареєструють 3 дитини, а в іншому – 4, то ми не будемо робити 2 окремі класи для третьокласників, а об’єднуватимемо їх.
Логістично для дітей це не буде проблемою, бо ми власне говоримо про онлайн-навчання", – пояснив на брифінгу 29 серпня керівник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк.
При тому він зазначив, що дитина не зможе залишитися у попередній школі, якщо та запроваджує змішану форму навчання.
Щоб подати заявку на дистанційне навчання батьки також мають звернутися у Центр професійного розвитку педагогічних працівників. Там допоможуть визначити заклад, в який батьки зареєструють дитину.
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