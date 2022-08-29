Чому в окупації не слід віддавати дітей у проросійські школи і яка є альтернатива?

Батьків, які знаходяться в тимчасово окупованих містах України, закликають не віддавати дітей до проросійських шкіл.

Натомість у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки радять доєднати дитину до занять однієї з українських онлайн-шкіл або евакуюватися із окупованого міста.

Також у Центрі пояснили, з яких причин не слід віддавати дітей до проросійських шкіл:

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по-перше, російська "освіта" насичена українофобією та заражатиме дітей "рашизмом" і "путінізмом". У Центрі наголошують, що від таких уроків не буде ні знань, ні користі – лише проблеми;

по-друге, українські вчителі, які погодилися навчати дітей за російськими програмами, порушили закон України і вважаються колаборантами, яким загрожує кримінальне покарання. Крім того, відомо, що багатьох вчителів окупанти завозять з території РФ;

по-третє, російські загарбники можуть використовувати дітей як "живий щит", розміщуючи у навчальних закладах свої війська.

"Єдиний правильний шлях – дистанційна українська освіта або евакуація дітей", – наголошують у Центрі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники змушують батьків віддавати дітей до проросійських шкіл, а у разі непокори погрожують забрати дитину і позбавили батьківських прав.