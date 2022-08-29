Чому в окупації не слід віддавати дітей у проросійські школи і яка є альтернатива?

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
5787
29 серпня 2022

Батьків, які знаходяться в тимчасово окупованих містах України, закликають не віддавати дітей до проросійських шкіл.

Натомість у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки радять доєднати дитину до занять однієї з українських онлайн-шкіл або евакуюватися із окупованого міста.

Також у Центрі пояснили, з яких причин не слід віддавати дітей до проросійських шкіл:

  • по-перше, російська "освіта" насичена українофобією та заражатиме дітей "рашизмом" і "путінізмом". У Центрі наголошують, що від таких уроків не буде ні знань, ні користі – лише проблеми;
  • по-друге, українські вчителі, які погодилися навчати дітей за російськими програмами, порушили закон України і вважаються колаборантами, яким загрожує кримінальне покарання. Крім того, відомо, що багатьох вчителів окупанти завозять з території РФ;
  • по-третє, російські загарбники можуть використовувати дітей як "живий щит", розміщуючи у навчальних закладах свої війська.
 Фото: sinenkiy/Depositphotos

"Єдиний правильний шлях – дистанційна українська освіта або евакуація дітей", – наголошують у Центрі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники змушують батьків віддавати дітей до проросійських шкіл, а у разі непокори погрожують забрати дитину і позбавили батьківських прав.

Читайте також: Для школярів окупованого Маріуполя проведуть урок, де "навчатимуть любити РФ" – радник мера




 850
Суспільство

Повертайся або звільняйся: чому медичні виші забороняють освітянам викладати із-за кордону

Михайло Загородній
 6424
Суспільство

Достатньо розігріти. Як шеф-кухар зі світовим досвідом створив в Україні ресторанні страви LaStrava для дому

За підтримки МХП
 19948
Здоров'я

Ядерна небезпека: що робити у разі вибуху та чи врятує йод при радіації. ПОДКАСТ

Наталiя Бушковська

Головне на сайті


Суспільство

Повертайся або звільняйся: чому медичні виші забороняють освітянам викладати із-за кордону

Михайло Загородній
Зоозахисники обурені новою програмою Національного цирку і звинувачують УКФ у підтримці садизму над тваринами
У Львові обрали 6 шкіл, де навчання буде тільки онлайн
Чому в окупації не слід віддавати дітей у проросійські школи і яка є альтернатива?
Палія сухостою з Тернопільщини притягнули до відповідальності за загибель тварини
Для школярів окупованого Маріуполя проведуть урок, де "навчатимуть любити РФ" – радник мера
Суспільство

Достатньо розігріти. Як шеф-кухар зі світовим досвідом створив в Україні ресторанні страви LaStrava для дому

За підтримки МХП
Здоров'я

Ядерна небезпека: що робити у разі вибуху та чи врятує йод при радіації. ПОДКАСТ

Наталiя Бушковська