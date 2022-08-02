Зеленський відповів на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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2 серпня 2022

Президент Володимир Зеленський відреагував на петицію з проханням легалізувати одностатеві шлюби в Україні.

Звернення ініціювала Анастасія Совенко – воно набрало понад 28,5 тисяч підписів.

Президент відповів, що, згідно з Конституцією України, шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка.

Конституція не може бути змінена під час воєнного стану, однак Уряд розробляв варіанти стосовно легалізації в Україні реєстрованого цивільного партнерства.

Зеленський звернувся до прем'єр-міністра, щоб розглянути викладену у петиції пропозицію.

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"Дякую усім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію.

У сучасному світі рівень демократичності суспільства вимірюється зокрема через політику держави, спрямовану на забезпечення рівних прав для усіх громадян", – йдеться у відповіді президента.

Зеленський додав, що кожен громадянин є невіддільною частиною громадянського суспільства, на нього поширюються усі права і свободи, закріплені в Конституції України.

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Усі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах, а права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Також він послався на Сімейний кодекс, який визначає, що сім'я є первинним та основним осередком суспільства. 

Сім'ю складають люди, які разом проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

За Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка (стаття 51).

В умовах воєнного або надзвичайного стану Конституція України не може бути змінена (стаття 157), наголошує Зеленський.

Водночас Уряд напрацьовував варіанти рішень стосовно легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства у рамках роботи з утвердження та забезпечення прав і свобод людини.

"Відповідно до статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

Я звернувся до Прем’єр-міністра України з проханням розглянути порушене в електронній петиції питання та поінформувати про відповідні результати", – додав глава держави.

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