У війну наздогнала хвороба: 11-річному хлопцю видалили пухлину у спинному мозку, яка його знерухомила

У 11-річного Лева з Сєвєродонецька відмовили ноги.
Причиною стала пухлина в спинному мозку. Її діагностувати медики на Хмельниччині, куди хлопець евакуювався з рідними.
Після видалення новоутворення, підліток розпочав курс фізреабілітації, повідомляють у Першому медичному об'єднанні Львова.
Лев, його мама Тетяна та їхні рідні жили у Сєверодонецьку. Хлопець був капітаном дитячої футбольної команди рідного міста.
|Лев та Тетяна. Фото: Перше медичне об'єднання Львова
З початком повномасштабного вторгнення, йому та рідним довелось ховались в укритті у школі.
Сім'я евакуювалась після того, як росіяни накрили "Градами" квартал – один зі снарядів влучив у школу. Їм довелось вибиратися з палаючої будівлі. Того ж дня пожежа знищила і їхню квартиру.
Після вимушеного переїзду до Хмельниччини, одного ранку Лев не зміг підвестися з ліжка.
Медики знайшли причину – пухлина в спинному мозку, яка знерухомила підлітка.
|У Лева відмовили ноги
Хлопця доставили до лікарні у Львові, де нейрохірурги провели надскладну 9-годинну операцію. Лікарі видалили новоутворення, що проросло безпосередньо в спинному мозку.
З того часу минуло 2 місяці, наразі стан хлопця покращився. Він уже може згинати та розгинати нижні кінцівки, завдяки роботі з фізіотерапевтом.
Медики кажуть, що Лев – дуже старанний пацієнт, сумлінно виконує усі завдання. Бо він мріє знову бігати та грати у футбол.
Читайте також: "У дитини все обличчя в крові": сім'я з Харкова рятувалась від війни і потрапила під обстріли в Чорткові