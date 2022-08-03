У війну наздогнала хвороба: 11-річному хлопцю видалили пухлину у спинному мозку, яка його знерухомила

У 11-річного Лева з Сєвєродонецька відмовили ноги.

Причиною стала пухлина в спинному мозку. Її діагностувати медики на Хмельниччині, куди хлопець евакуювався з рідними.

Після видалення новоутворення, підліток розпочав курс фізреабілітації, повідомляють у Першому медичному об'єднанні Львова.

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Лев, його мама Тетяна та їхні рідні жили у Сєверодонецьку. Хлопець був капітаном дитячої футбольної команди рідного міста.

Лев та Тетяна. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

З початком повномасштабного вторгнення, йому та рідним довелось ховались в укритті у школі.

Сім'я евакуювалась після того, як росіяни накрили "Градами" квартал – один зі снарядів влучив у школу. Їм довелось вибиратися з палаючої будівлі. Того ж дня пожежа знищила і їхню квартиру.

Після вимушеного переїзду до Хмельниччини, одного ранку Лев не зміг підвестися з ліжка.

Медики знайшли причину – пухлина в спинному мозку, яка знерухомила підлітка.

У Лева відмовили ноги

Хлопця доставили до лікарні у Львові, де нейрохірурги провели надскладну 9-годинну операцію. Лікарі видалили новоутворення, що проросло безпосередньо в спинному мозку.

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З того часу минуло 2 місяці, наразі стан хлопця покращився. Він уже може згинати та розгинати нижні кінцівки, завдяки роботі з фізіотерапевтом.

Медики кажуть, що Лев – дуже старанний пацієнт, сумлінно виконує усі завдання. Бо він мріє знову бігати та грати у футбол.