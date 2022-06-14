"У дитини все обличчя в крові": сім'я з Харкова рятувалась від війни і потрапила під обстріли в Чорткові

У Чорткові Тернопільської області сім'я переселенців з Харкова, яка рятувалась від війни, потрапила під обстріли російських ракет.

Сім'я проживала в одному із чотирьох будинків, які найбільше постраждали від обстрілів 11 червня.

Її історію розповіли у міській раді Чорткова.

Реклама:

Жінка Катерина (ім'я змінено на її прохання) разом із двома дітьми та чоловіком переїхала у Чортків та два місяці проживала у, здавалось, далекому від війни містечку.

Постраждала дівчинка. Фото: Чортківська міська рада

Катерина розповідає, що в неї до обстрілів було погане передчуття. Коли прозвучала сирена, вона з дитиною пішла в коридор, а друга дитина лежала на підлозі вздовж стіни.

"Я потім з чоловіком сиділа в кутку біля вікна, там у нас диван, прийшла дитина, бо їй було лячно в коридорі.

Потім почався гуркіт, чоловік сказав, що ракета летить до нас, дитина встигла лягти на диван, а ми тільки хотіли привстати і нас знесло на підлогу від першого вибуху", – каже Катерина.

Слідом за першим вибухом пролунав і другий, після чого в будинку розірвалось скло, донька Катерини отримала травму голови.

Реклама:

Після цього жінка та чоловік побачили у вікні, що поруч горить газ, та почали швидко збиратись та вибиратись із пошкодженого будинку

"Ми переселенці, речі в нас завжди в торбах, все схопили та вибігли на вулицю і побачили, що паркан повалений, все горить, помітили швидку, а у дитини все обличчя було залито кров'ю.

Донька запитала мене: мама це реальність?", – згадує жінка.

Через обстріли до місцевої лікарні потрапили 23 людини, серед них є військові, цивільні та діти.

Медичний директор Чортківської центральної міської лікарні Денис Хаблак каже, що нині госпіталізованим нічого не загрожує.

"Всього до лікарні потрапило 23 людини, звернулись за допомогою. На даний час більшість з них переведено на амбулаторне лікування, їм надана допомога і вони знаходяться під наглядом сімейних лікарів", – розповів медик.

Нагадаємо, 11 червня російській окупанти завдали ракетного удару по Тернопільщині, в результаті цього у Чорткові постраждали 23 людини, серед них 12 річна дівчинка, якій наклали шви.

Також від обстрілу постраждали будівлі місцевої школи та дитячого садочку.