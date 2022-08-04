Думав, що радикуліт: військовий три тижні воював зі зламаним хребтом

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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4 серпня 2022

Український військовий три тижні воював на фронті зі зламаним хребтом. Чоловік навіть не підозрював, що елемент касетної бомби застряг у його тілі, доки не звернувся до медиків.

Про цей випадок розповів лікар військово-польового госпіталю, львівський судинний хірург Тарас Кобза, повідомляє ZAXID.NET.

44-річний боєць звернувся до лікарів лише тоді, коли його почав непокоїти біль у попереку, а температура тіла піднялася до 39 градусів.

Військовий, ім'я якого не розголошується з міркувань безпеки, спочатку думав, що у нього, ймовірно, радикуліт. На той момент висока температура трималася уже декілька днів.

Виявилося, що чоловіку у підребер’я влучила "стрілка" касетної бомби. У тому місці на тілі у є кілька родимок, а оскільки прокол був розміром з 1 мм, боєць не надав йому значення. Натомість це вдалося зробити медикам під час ретельного огляду. 

"Стрілка" від касетної бомби пробила тіло і влучила у підребер'я. Фото: ZAXID.NET

Щоб з'ясувати причину болю, лікарі скерували пацієнта на рентген. 

"Під час обстрілу елемент касетної бомби, так звана "стрілка", потрапила у ліве підребер’я, зламала два хребці у поперековому відділі хребта і застрягла у хребті", – розповідає Тарас Кобза.

Військовому неабияк пощастило, що уламки зламаних хребців не ушкодили нерви та судини, каже лікар.

 Елемент касетної бомби застряг у хребті бійця. Фото: ZAXID.NET

"Боєць потрапив під обстріл ще 13 липня, а до нас звернувся лише на початку серпня. Він практично три тижні воював зі зламаним хребтом", – наголошує Кобза.

При цьому боєць, незважаючи на біль, зміг прийти до польового госпіталю своїми ногами. 

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Чому чоловік не відчув болю, коли "стрілка" пронизала тіло?

За словами хірурга, причиною цьому є виділення адреналіну. Під час сильних обстрілів військові часто не відчувають мінімальних ушкоджень на тлі загрози їхньому життю.

Також Тарас Кобза пояснив, що елемент касетної бомби летить з надзвичайно високою швидкістю: пробиття тканини відбувається миттєво, тож нервові закінчення не встигають про це "повідомити".

Наразі військовий перебуває на лікуванні у медзакладі на території більш безпечного регіону.

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