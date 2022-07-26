Прикривала сина собою: у Львові врятували жінку, в хребет якої влучив уламок ракети

Львівські лікарі стабілізували стан жінки, яка отримала осколкове поранення спини, прикриваючи тілом сина під час ракетного обстрілу РФ.

Про це розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова.

Того зловісного дня 30-річна Юлія перебувала на подвір'ї свого будинку в місті Оріхів, що у Запорізькій області. 8-річний син Дмитро попросив її допомоги, аби покататися на скейтборді. І хоча жінка не чула попереджувальних сирен, зненацька пролунав вибух.

Реклама:

Вона прикрила своїм тілом сина, а сама отримала важке осколкове поранення у спину.

30-річна Юлія отримала осколкове поранення, рятуючи сина від ракетного обстрілу

"Молода мама впала на землю і відчула, що не може поворухнути ногами. Осколок застряг у її спині. Чоловік Юлії був неподалік та не постраждав і, попри небезпеку повторного ракетного обстрілу, зміг довезти поранену дружину до лікарні в Запоріжжі", – переповідають медики.

Зараз жінка повністю знерухомлена нижче поясу. Її стан по прибуттю до обласної лікарні був дуже важкий, адже уламок російської ракети пошкодив хребет, легеню та зупинився в печінці.

Зараз жінка вчиться їздити у візку та бути самостійною у повсякденному житті

Медики видалили Юлії осколок зі спинномозкового каналу, зупинили кровотечу легені та стабілізували стан. Після цього постраждалу евакуювали до Львова.

"Тут жінкою займалися спеціалісти одразу кількох відділень: реанімаційного, нейрохірургічного та хірургічного. Видалили рідину з плевральної порожнини легень. Далі стабілізовували стан та гоїли рани", – розповідають у першому медоб'єднанні Львова.

Реклама:

Медикам вдалося стабілізувати стан Юлії, зараз вона проходить реабілітацію. Усі фото: Перше медоб'єднання Львова

Наразі жінка перебуває у відділенні фізичної реабілітації – вчиться їздити у візку та бути самостійною у повсякденному житті.

"Жінка не знає, чи цілий її будинок, але точно знає, що хоче знову обійняти чоловіка та сина, які зараз у Запоріжжі", – наголошують медики.

Нагадаємо, італійський хірург врятував підлітка, що потрапив під обстріл у Краматорську, закривши його рани штучною шкірою.