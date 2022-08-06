Басейн із кульками в укритті: переселенці з Києва відкрили у Вінниці релакс-сховище

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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6 серпня 2022

Єлизавета та Сергій Бойко виїхали зі столиці до Вінниці через війну. Тривале перебування в укритті надихнуло їх створити сухий басейн у бомбосховищі, повідомляє Суспільне.

Басейн наповнили спеціальними кульками, щоб дати змогу дорослим розслабитись в укритті. Таке занурення дає приємні відчуття від масажу.

За ідеєю почався пошук приміщення, співпраця з дизайнером та пошук українських виробників для реалізації задуму.

"Через війну є деякі затримки з постачанням, з матеріалами. Хотіли все зробити якісно. Ось, наприклад, тут (у басейні) 30 тисяч кульок. Ми їх везли з-під Тернополя", – розповідає Єлизавета Бойко.

 Сухий басейн в укритті. Фото: Суспільне

Між собою подружжя називає сухий басейн для дорослих  релакс-сховищем.

"Це можливість розслабитися. Кожна кулька має масажний ефект. Качаєшся, як по валиках. Інша особливість — це те, що тут кожен може знайти собі те, що шукає. Тут можна провести активно час. Було 11 дітей і всі почувалися комфортно", – говорить Сергій.

Басейн має дві "глибини". Перша – 50 см, Єлизавета каже, що це "щоб помочити ніжки", а є друга, глибша – 100 см.

 Дитина в сухому басейні. Фото: Суспільне

Власники розповіли, що під час тестового періоду навіть організовували побачення серед 30 тисяч кульок.

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