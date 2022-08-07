Незаконне звільнення під час війни: у ЦПД спростували основні фейки

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України спростували основні фейки про звільнення з роботи в умовах повномасштабної війни.

Про це повідомляє пресслужба ЦПД у Telegram.

✅ Зокрема, у Центрі заперечують, що роботодавець не має права звільнити працівника, якщо останній не з'являється на роботі, а його телефон вимкнений.

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Такого співробітника можна звільнити у разі відсутності понад чотирьох місяців поспіль, згідно з пунктом 8-3 статті 36 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

✅ Також підставою для звільнення працівника є неможливість забезпечення його роботою, наголошують у ЦПД. Наприклад, якщо підприємство не функціонує через відсутність сировини в умовах війни, відповідно не має доходу, щоб сплачувати заробітну плату працівникам.

"Неможливість забезпечення працівника роботою – це додаткова підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця згідно п.6 ст.41 КЗпП. При такому звільненні не застосовують гарантії, передбачені ст.49-2 КЗпП", – пояснюють у ЦПД.

✅ Крім того, у Центрі протидії дезінформації пояснили ситуацію щодо випадків, коли працівник переконаний, що роботодавець звільнив його незаконно, адже копію наказу про звільнення він не отримав, коли передбачений для цього термін начебто вийшов.

У ЦПД наголошують, що строк звернення до суду за вирішенням трудових спорів становить один місяць від дня вручення копії наказу і три місяці від дня отримання письмового повідомлення про суми виплат під час звільнення (ст.233 Кодексу законів про працю України).

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Нагадаємо, в Україні в умовах повномасштабної війни, за різними аналітичними даними роботу втратили від 5 до 15 млн працездатних громадян України.