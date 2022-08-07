Село на Хмельниччині відмовилося перейменовувати вулицю Жовтневу через свята у жовтні

Місцева влада села Лавринівці, що на Хмельниччині, відмовилася перейменувати радянську назву вулиці Жовтневої через те, що на жовтень припадає багато свят.

Про це повідомила громадська організація "Декомунізація. Україна" у Telegram, опублікувавши відповідний документ.

"Такої відписки ще не було. Вулицю Жовтневу у Ленковецькій громаді на Хмельниччині не перейменовують, бо у цьому місяці є день людей похилого віку", – прокоментували рішення Ленковецької сільської ради Шепетівського району в організації.

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Зокрема, в офіційному поясненні відмови українізувати назву вулиці Жовтнева назвали перелік таких свят:

Покрову,

День поштаря,

День учителя,

День лікаря,

День людей похилого віку тощо.

Документ, у якому йдеться про причини відмови перейменовувати вулицю Жовтневу. Фото: "Декомунізація. Україна"

При цьому останнє свято, як офіційно заявила місцева влада, відзначає більшість місцевих мешканців.

Сільський голова Юрій Криворчук у документі зазначає, що питання про перейменування вулиці Жовтневої неодноразово піднімали на зборах села Лавринівці. Він же стверджує, що більшість селян проти зміни назви.

"Святкування Дня пошти, вчителя і лікаря теж припадає на жовтень місяць. Особливим є день захисників та захисниць, який відзначаємо 14 жовтня, так як в Лавринівцях проживають один інвалід і п'ять учасників АТО.

1 жовтня жителі села відзначають міжнародний день людей похилого віку, а таких в Лавринівцях біля 70%. Враховуючи всі вище згадані події, а також думку жителів села, вирішили залишити одній з вулиць назву Жовтнева', – йдеться у відповіді на звернення щодо перейменування.

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Зазначимо, вулиця Жовтнева (Жовтневої революції) – радянська/російська окупаційна назва вулиць у деяких містах України та інших країн колишнього СРСР, що були названі на честь Жовтневого перевороту 1917 року.

Нагадаємо, на Хмельниччині вже дерусифікували низку назв вулиць, які були пов'язані із пропагандою тоталітарних режимів або їхніх діячів.