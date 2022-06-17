На Хмельниччині назвали вулицю ім’ям Головнокомандувача ЗСУ

На Хмельниччині у селищі міського типу Стара Синява назвали вулицю на честь Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Відповідне рішення ухвалила Старосинявська селищна рада.

Під час двадцять другої чергової сесії восьмого скликання, враховуючи звернення громадян, сільрада вирішила дерусифікувати назви вулиць, які були пов'язані із пропагандою тоталітарних режимів або їхніх діячів.

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В результаті вулицю та провулок, названі раніше на честь радянського полководця та українофоба Георгія Жукова, перейменували на Генерала Залужного.

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

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Також з'явилися вулиці Героїв Маріуполя, Захисників України, Остапа Вишні, Козацька та Перемоги.

Загальна кількість вулиць у населених пунктах Старосинявської територіальної громади, чиї назви українізували, сягнула 78 об'єктів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний увійшов до списку 100 найвпливовіших людей світу в 2022 році за версією редакції Time. Також до топ-100 увійшов президент України Володимир Зеленський та головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

Нагадаємо, у додатку "Київ Цифровий" триває рейтингове голосування за дерусифікацію назв столичних вулиць, провулків, площ, проспектів і бульварів. Також у Києві пропонують перейменувати вулицю Волгоградську, що у Солом’янському районі, на честь загиблого під Ізюмом активіста та розвідника Романа Ратушного.

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