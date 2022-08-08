У Львові влаштували фотосесію для переселенців з врятованими ними котами

У Львові для переселенців влаштували фотосесію з котами, яких їхні господарі врятували від війни.

Акцію провели на честь Всесвітнього дня котів у Центрі соціальної підтримки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, повідомляють у міській раді.

Наразі у центрі соціальної підтримки та у трьох львівських модульних містечках разом зі своїми господарями живе 35 котів. В одній родині сталося поповнення: їхня кішка народила кошенят. Двох з них забрали до себе львівські родини.

Реклама:

"Можливо, в інший час були б інші фото. Але цьогоріч в цей день хочемо усіх познайомити з маленькими пухнастиками, яких їх героїчні господарі разом з дітьми та батьками похилого віку рятували від війни. І робили це, незважаючи на небезпеку", – кажуть у центрі.

У Львові для переселенців влаштували фотосесію з котами. Фото: п ресслужба ЛМР

Господарі врятували котів від війни

Акцію провели на честь Всесвітнього дня котів

У центрі соціальної підтримки та у львівських модульних містечках разом з господарями живе 35 котів

Міжнародний день котів – це свято, яке відзначається щороку 8 серпня

Міжнародний день котів – це свято, яке відзначається щороку 8 серпня. Воно було започатковане у 2002 році Міжнародним фондом захисту тварин, щоб підвищити обізнаність про цих тварин і дізнатися, як їм допомогти і захистити.

Нагадаємо, ми писали про те, як живуть переселенці у модульних містечках Львова.



