У Львові влаштували фотосесію для переселенців з врятованими ними котами

У Львові для переселенців влаштували фотосесію з котами, яких їхні господарі врятували від війни.
Акцію провели на честь Всесвітнього дня котів у Центрі соціальної підтримки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, повідомляють у міській раді.
Наразі у центрі соціальної підтримки та у трьох львівських модульних містечках разом зі своїми господарями живе 35 котів. В одній родині сталося поповнення: їхня кішка народила кошенят. Двох з них забрали до себе львівські родини.
"Можливо, в інший час були б інші фото. Але цьогоріч в цей день хочемо усіх познайомити з маленькими пухнастиками, яких їх героїчні господарі разом з дітьми та батьками похилого віку рятували від війни. І робили це, незважаючи на небезпеку", – кажуть у центрі.
|У Львові для переселенців влаштували фотосесію з котами. Фото: пресслужба ЛМР
|Господарі врятували котів від війни
|Акцію провели на честь Всесвітнього дня котів
|У центрі соціальної підтримки та у львівських модульних містечках разом з господарями живе 35 котів
|Міжнародний день котів – це свято, яке відзначається щороку 8 серпня
Міжнародний день котів – це свято, яке відзначається щороку 8 серпня. Воно було започатковане у 2002 році Міжнародним фондом захисту тварин, щоб підвищити обізнаність про цих тварин і дізнатися, як їм допомогти і захистити.
Нагадаємо, ми писали про те, як живуть переселенці у модульних містечках Львова.
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