У Львові влаштували фотосесію для переселенців з врятованими ними котами

Яна Осадча журналіст
9776
8 серпня 2022

У Львові для переселенців влаштували фотосесію з котами, яких їхні господарі врятували від війни.

Акцію провели на честь Всесвітнього дня котів у Центрі соціальної підтримки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, повідомляють у міській раді.

Наразі у центрі соціальної підтримки та у трьох львівських модульних містечках разом зі своїми господарями живе 35 котів. В одній родині сталося поповнення: їхня кішка народила кошенят. Двох з них забрали до себе львівські родини.

"Можливо, в інший час були б інші фото. Але цьогоріч в цей день хочемо усіх познайомити з маленькими пухнастиками, яких їх героїчні господарі разом з дітьми та батьками похилого віку рятували від війни. І робили це, незважаючи на небезпеку", – кажуть у центрі.

 У Львові для переселенців влаштували фотосесію з котами. Фото: пресслужба ЛМР
 Господарі врятували котів від війни
 Акцію провели на честь Всесвітнього дня котів
 У центрі соціальної підтримки та у львівських модульних містечках разом з господарями живе 35 котів
 Міжнародний день котів – це свято, яке відзначається щороку 8 серпня

Міжнародний день котів – це свято, яке відзначається щороку 8 серпня. Воно було започатковане у 2002 році Міжнародним фондом захисту тварин, щоб підвищити обізнаність про цих тварин і дізнатися, як їм допомогти і захистити.

Нагадаємо, ми писали про те, як живуть переселенці у модульних містечках Львова.

Читайте також: Евакуювала понад 100 котів: історія волонтерки, яка застрягла в Росії разом з рідними та тваринами






 13660
Суспільство

"Військовими" мізками розумієш те, що не зміг би прийняти "цивільними". Історії травматолога з військового госпіталю

Вікторія Андрєєва
 24815
Суспільство

"Чи доживемо до ранку?". Історія сім'ї із Сєвєродонецька, яка з 90-річною мамою рятувалася від війни

Олена Ніжельська
 23101
КУЛЬТУРА

Українські пісні липня-2022: присвяти Маріуполю та Енергодару, войовничий Wellboy

Пилип Пухарєв

Головне на сайті


Суспільство

"Військовими" мізками розумієш те, що не зміг би прийняти "цивільними". Історії травматолога з військового госпіталю

Вікторія Андрєєва
Чому не евакуювали музеї з окупованих територій – пояснюють у Мінкульті
"Лише у хворобливій уяві затятих патріотів": Ткаченко розповів, чому не зноситимуть "Батьківщину-мати"
Безкоштовна IT-освіта: в Україні стартує прийом на навчання від Мінцифри
Єдиній горилі в Україні, яка мешкає у київському зоопарку, виповнилося 48 років
Коли потрібно викликати "швидку"? Пояснення МОЗ
Суспільство

"Чи доживемо до ранку?". Історія сім'ї із Сєвєродонецька, яка з 90-річною мамою рятувалася від війни

Олена Ніжельська
КУЛЬТУРА

Українські пісні липня-2022: присвяти Маріуполю та Енергодару, войовничий Wellboy

Пилип Пухарєв