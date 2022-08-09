Викладала предмет "Я люблю Україну" та підтримувала окупантів: на Сумщині судили освітянку

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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9 серпня 2022

У Глухові на Сумщині суд виніс обвинувачення псевдопатріотці – завідувачці навчального закладу. 

Жінка викладала предмет "Я люблю Україну", проте на початку повномасштабного вторгнення виправдовувала дії окупантів та визнавала їх правомірними, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Прокурори подали обвинувачення за двома статтями: 

  • за фактом виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, 
  • заволодіння чужим майном.
 Фото: stevanovicigor / Depositphotos

Правоохоронці з'ясували, що очільниця навчального закладу заволоділа службовою комп’ютерною технікою.

З початком повномасштабного вторгнення вона продовжувала викладати предмет "Я люблю Україну" і одночасно – схиляла підлеглих до проросійської позиції. Вона визнавала дії окупантів правомірними та заперечувала факти вбивства, ґвалтування та катування мирних мешканців. 

Освітянка вважала, що українські медіа "перебільшують", і усі зйомки є постановочними. 

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