Викладала предмет "Я люблю Україну" та підтримувала окупантів: на Сумщині судили освітянку

У Глухові на Сумщині суд виніс обвинувачення псевдопатріотці – завідувачці навчального закладу.
Жінка викладала предмет "Я люблю Україну", проте на початку повномасштабного вторгнення виправдовувала дії окупантів та визнавала їх правомірними, повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Прокурори подали обвинувачення за двома статтями:
- за фактом виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України,
- заволодіння чужим майном.
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Правоохоронці з'ясували, що очільниця навчального закладу заволоділа службовою комп’ютерною технікою.
З початком повномасштабного вторгнення вона продовжувала викладати предмет "Я люблю Україну" і одночасно – схиляла підлеглих до проросійської позиції. Вона визнавала дії окупантів правомірними та заперечувала факти вбивства, ґвалтування та катування мирних мешканців.
Освітянка вважала, що українські медіа "перебільшують", і усі зйомки є постановочними.
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