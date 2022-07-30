Псевдоосвітянину з Куп'янська повідомили про підозру у колабораціонізмі

Мешканцю окупованого Куп'янська на Харківщині, який очолив відділ освіти окупаційної "адміністрації", повідомили про підозру у колабораціонізмі.

За даними слідства, у березні підозрюваний прийняв від представників країни-агресора пропозицію про співпрацю, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Чоловік став "начальником відділу освіти Куп’янського району" у так званій "тимчасовій цивільній адміністрації" російських окупантів.

Фото: Офіс Генпрокурора

У червні підозрюваний також їздив до ОРЛО, кажуть в Офісі Генпрокурора.

Там він отримав "цінні" вказівки щодо запровадження стандартів російської освіти на окупованих територіях.

Чоловіку заочно повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, раніше на Харківщині освітянці з тимчасово окупованого Вовчанська оголосили підозру за колабораціонізм.

Також підозру вручили колишній викладачці з окупованого Херсону, яка очолила окупаційний псевдодепартамент "освіти та науки", і директорці школи у Волновасі, яка викладала за російською програмою.