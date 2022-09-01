Аграрій навів вогонь ЗСУ на свою ферму для знищення росіян. Нині він потребує допомоги

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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1 вересня 2022

У березні фермер Олександр Кривошея навів вогонь Збройних Сил України на власне господарство, щоб знищити російських окупантів.

Чоловік мав 500 гектарів землі у селі Козаровичі на Київщині, однак 25 лютого її захопили росіяни, розповідають у Фонді "Keep Going". 

Окупанти базувались на фермі понад місяць. За цей час вони з’їли понад сотню баранів – половину всієї череди господарства.

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Дочекавшись нагоди, Олександр навів вогонь української артилерії на власний склад, щоб прогнати росіян.

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Олександр Кривошея навів вогонь на власну ферму, щоб знищити окупантів

Унаслідок ракетного удару згорів дах складу, посівний матеріал та робоча техніка, а військові РФ були змушені відступити.

"Тоді ніхто з нас не думав про наслідки. Головне було прогнати ворога...

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Було одне бажання, щоб їх більше розбило", – сказав Олександр Кривошея у коментарі Keep Going.

Нині Київщина вільна від окупантів, але фермер потребує допомоги, щоб відбудувати дах складу і зберегти врожай.

 Окупанти базувались на землі чоловіка і з'їли понад 100 його баранів

Олександр Кривошея почав відновлювати господарство з нуля. 

З допомогою інших фермерів він зміг організувати посівну: взяв насіння у борг, позичив техніку. 

Чоловік уже збирає врожай, але через зруйнований дах складу той опинився під загрозою.

"Наразі вкрай важливо відбудувати дах складу – просто неба зібраний врожай промокне та буде зіпсований", – кажуть у фонді.

Фонд Keep Going придбав профнастил для покрівлі та збирає кошти на його монтаж.

ОНОВЛЕНО: Необхідну суму зібрали, збір на відбудову завершено.


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