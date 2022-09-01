Аграрій навів вогонь ЗСУ на свою ферму для знищення росіян. Нині він потребує допомоги

У березні фермер Олександр Кривошея навів вогонь Збройних Сил України на власне господарство, щоб знищити російських окупантів.
Чоловік мав 500 гектарів землі у селі Козаровичі на Київщині, однак 25 лютого її захопили росіяни, розповідають у Фонді "Keep Going".
Окупанти базувались на фермі понад місяць. За цей час вони з’їли понад сотню баранів – половину всієї череди господарства.
Дочекавшись нагоди, Олександр навів вогонь української артилерії на власний склад, щоб прогнати росіян.
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|Олександр Кривошея навів вогонь на власну ферму, щоб знищити окупантів
Унаслідок ракетного удару згорів дах складу, посівний матеріал та робоча техніка, а військові РФ були змушені відступити.
"Тоді ніхто з нас не думав про наслідки. Головне було прогнати ворога...
Було одне бажання, щоб їх більше розбило", – сказав Олександр Кривошея у коментарі Keep Going.
Нині Київщина вільна від окупантів, але фермер потребує допомоги, щоб відбудувати дах складу і зберегти врожай.
|Окупанти базувались на землі чоловіка і з'їли понад 100 його баранів
Олександр Кривошея почав відновлювати господарство з нуля.
З допомогою інших фермерів він зміг організувати посівну: взяв насіння у борг, позичив техніку.
Чоловік уже збирає врожай, але через зруйнований дах складу той опинився під загрозою.
"Наразі вкрай важливо відбудувати дах складу – просто неба зібраний врожай промокне та буде зіпсований", – кажуть у фонді.
Фонд Keep Going придбав профнастил для покрівлі та збирає кошти на його монтаж.
ОНОВЛЕНО: Необхідну суму зібрали, збір на відбудову завершено.