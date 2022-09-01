Аграрій навів вогонь ЗСУ на свою ферму для знищення росіян. Нині він потребує допомоги

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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1 вересня 2022

У березні фермер Олександр Кривошея навів вогонь Збройних Сил України на власне господарство, щоб знищити російських окупантів.

Чоловік мав 500 гектарів землі у селі Козаровичі на Київщині, однак 25 лютого її захопили росіяни, розповідають у Фонді "Keep Going". 

Окупанти базувались на фермі понад місяць. За цей час вони з’їли понад сотню баранів – половину всієї череди господарства.

Дочекавшись нагоди, Олександр навів вогонь української артилерії на власний склад, щоб прогнати росіян.

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Олександр Кривошея навів вогонь на власну ферму, щоб знищити окупантів

Унаслідок ракетного удару згорів дах складу, посівний матеріал та робоча техніка, а військові РФ були змушені відступити.

"Тоді ніхто з нас не думав про наслідки. Головне було прогнати ворога...

Було одне бажання, щоб їх більше розбило", – сказав Олександр Кривошея у коментарі Keep Going.

Нині Київщина вільна від окупантів, але фермер потребує допомоги, щоб відбудувати дах складу і зберегти врожай.

 Окупанти базувались на землі чоловіка і з'їли понад 100 його баранів

Олександр Кривошея почав відновлювати господарство з нуля. 

З допомогою інших фермерів він зміг організувати посівну: взяв насіння у борг, позичив техніку. 

Чоловік уже збирає врожай, але через зруйнований дах складу той опинився під загрозою.

"Наразі вкрай важливо відбудувати дах складу – просто неба зібраний врожай промокне та буде зіпсований", – кажуть у фонді.

Фонд Keep Going придбав профнастил для покрівлі та збирає кошти на його монтаж.

Українці вже зібрали для фермера понад 160 тисяч гривень із необхідних 600 тисяч.

Долучитись до збору коштів для відбудови ферми можна за посиланням.




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