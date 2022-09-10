Шукали котів-дублерів для стрибка з висоти: продюсер фільму прокоментував звинувачення у жорстокості

Продюсер короткометражної стрічки "Виховання висотою" Олександр Захлюпаний відреагував на скандал, що розгорівся довкола використання котів-дублерів для зйомок стрибка з другого поверху на матрац.

Напередодні зоозахисники звинуватили організаторів зйомок у жорстокому поводженню з тваринами.

Захлюпаний у відповіді на офіційний запит Держкіно визнав, що у сценарії дійсно є сцени з котом, однак, за сюжетом, "головний герой намагається його врятувати". При цьому в описі сюжету, який його помічниця Наталія Баранова надсилала правозахисникам, про кота не було ані слова.

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"За сюжетом, головний герой намагається врятувати кота від бешкетників і в майбутньому це рятує життя йому самому. Тема та сюжет ні в якому разі не порушує пункт 5.4.21 розділу 5 Договору.

Реалізація творчого задуму планується здійснюватись за допомогою прийомів режисури, монтажу, комп’ютерної графіки, з застосуванням оптичних ілюзій та з залученням професійних каскадерів", – підкреслює продюсер стрічки.

Відповідь продюсера стрічки "Виховання висотою" на запит Держкіно

Також він прокоментував той факт, що напередодні для фільму шукали котів-дублерів у київському котячому притулку. З тваринами мали зняти кілька дублів, поки одна з них не приземлиться "правильно".

Захлюпаний пояснює, що спрогнозувати поведінку котів на 100% неможливо, тому вирішили знайти кількох однакових тварин, аби не довелося зупиняти знімальний процес.

"Всім відомо, що тваринам не можна поставити чіткі задачі і спрогнозувати на 100% їхню поведінку. Оскільки над необхідно зняти декілька кадрів в різні дні, нашому асистенту було дано завдання знайти декілька однакових котів-дублерів, щоб ми змогли не переривати знімальний процес", – йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, короткометражний фільм "Виховання висотою" знімають за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Там після скандалу, що розгорівся довкола експлуатації тварин, заявили, що у договорі на виробництво фільму передбачено, що у стрічці не буде пропаганди війни, насильства, жорстокості тощо.

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Короткометражний фільм "Виховання висотою" режисує Антон Чистяков.

Коментуючи ситуацію, співзасновниця громадської організації "ЗооПатруль" Соня Садовська наголосила, що "найгірше тут те, що продакшн вирішив звернутися до притулку".

"Чим вони керувалися? Що у цих тварин немає кому за них заступитися? Чи що вони такі непотрібні, що ніхто і не помітить, якщо пораниться чи загине хтось із них? На нашу думку, це дуже цинічно і аморально", – підкреслила вона.