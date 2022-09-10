Шукали котів-дублерів для стрибка з висоти: продюсер фільму прокоментував звинувачення у жорстокості

Продюсер короткометражної стрічки "Виховання висотою" Олександр Захлюпаний відреагував на скандал, що розгорівся довкола використання котів-дублерів для зйомок стрибка з другого поверху на матрац.

Напередодні зоозахисники звинуватили організаторів зйомок у жорстокому поводженню з тваринами.

Захлюпаний у відповіді на офіційний запит Держкіно визнав, що у сценарії дійсно є сцени з котом, однак, за сюжетом, "головний герой намагається його врятувати". При цьому в описі сюжету, який його помічниця Наталія Баранова надсилала правозахисникам, про кота не було ані слова.

"За сюжетом, головний герой намагається врятувати кота від бешкетників і в майбутньому це рятує життя йому самому. Тема та сюжет ні в якому разі не порушує пункт 5.4.21 розділу 5 Договору.

Реалізація творчого задуму планується здійснюватись за допомогою прийомів режисури, монтажу, комп’ютерної графіки, з застосуванням оптичних ілюзій та з залученням професійних каскадерів", – підкреслює продюсер стрічки.

Відповідь продюсера стрічки "Виховання висотою" на запит Держкіно

Також він прокоментував той факт, що напередодні для фільму шукали котів-дублерів у київському котячому притулку. З тваринами мали зняти кілька дублів, поки одна з них не приземлиться "правильно".

Захлюпаний пояснює, що спрогнозувати поведінку котів на 100% неможливо, тому вирішили знайти кількох однакових тварин, аби не довелося зупиняти знімальний процес.

"Всім відомо, що тваринам не можна поставити чіткі задачі і спрогнозувати на 100% їхню поведінку. Оскільки над необхідно зняти декілька кадрів в різні дні, нашому асистенту було дано завдання знайти декілька однакових котів-дублерів, щоб ми змогли не переривати знімальний процес", – йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, короткометражний фільм "Виховання висотою" знімають за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Там після скандалу, що розгорівся довкола експлуатації тварин, заявили, що у договорі на виробництво фільму передбачено, що у стрічці не буде пропаганди війни, насильства, жорстокості тощо.

Короткометражний фільм "Виховання висотою" режисує Антон Чистяков.

Коментуючи ситуацію, співзасновниця громадської організації "ЗооПатруль" Соня Садовська наголосила, що "найгірше тут те, що продакшн вирішив звернутися до притулку".

"Чим вони керувалися? Що у цих тварин немає кому за них заступитися? Чи що вони такі непотрібні, що ніхто і не помітить, якщо пораниться чи загине хтось із них? На нашу думку, це дуже цинічно і аморально", – підкреслила вона.