Для фільму за кошти Держкіно у притулку шукали котів-дублерів для стрибка з другого поверху

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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7 вересня 2022

За підтримки Держкіно в Києві знімають короткометражну стрічку "Виховання висотою". У одній зі сцен передбачений "стрибок" кота з другого поверху.

Про це повідомили на сторінці київського котячого притулку.

Помічниця режисера Наталія Баранова звернулась до одного зі столичних притулків з проханнями надати котів-дублерів для стрічки. З ними мали зняти кілька дублів, поки тварина не приземлиться "правильно".

"Організаторам зйомок потрібен кіт-дублер, а точніше кілька котів дублерів, які по сценарію будуть стрибати з двохповерхової висоти на матрас.

Якщо кіт правильно впаде і все пройде добре, то одного дублера достатньо. А якщо в одного котика не вийде, то у них буде ще кілька дублерів. Дублерів шукають серед безпритульних тварин", – зазначили у притулку. 

 Фото: belchonock / Depositphotos

Асистентка в листуванні з волонтером зазначила, що репетиція зйомок запланована на 8 вересня. За участь у стрічці кота мали б погодувати або оплатити "оренду".

"Потрібно, щоби котик пригнув з парапету, буде матрац, на який його будуть ловити. Нікого ображати не будемо. Тільки любов і ласка", – написала Наталія.

Вона також зазначила, що для кожного кота передбачено 2-3 дублі. 

 Висота "стрибка". Скрин з листування 

Зоозахисники обурені ситуацією. Наразі "УП.Життя" чекає від них додаткового коментаря.

Реакція Держкіно

У Держкіно зазначили,  що договір на виробництво фільму підписали у листопаді 2021 року. Але у документах передбачено, що у фільмі не буде пропаганди війни, насильства, жорстокості тощо.

"Хочемо запевнити, що Держкіно України не підтримує та не фінансує проєкти, в яких можливі прояви жорстокого поводження з тваринами. Адже кіновиробництво має бути безпечним процесом, де враховуються права усіх учасників знімального та виробничого процесу", – заявили у Держкіно.

Про проєкт і виконавців

Проєкт "Виховання висотою" режисує Антон Чистяков. Продюсером стрічки є Олександр Захлюпаний. 

Фільм виграв творчий конкурс від Держкіно з середнім балом 13,71 з 15. 

"УП.Життя" намагалась отримати коментар від продюсера Олександра Захлюпаного. Але він повідомив, що він зараз служить у ЗСУ і не має часу коментувати фільм.

Асистентка Наталія також відмовилась коментувати ситуацію, пославшись на те, що не уповноважена цього робити.

Додамо, що у заявках були зазначені різни синопсиси (описи сюжету). Остаточний варіант Наталія надіслала правозахисникам: 

"Батько розчарований боягузливістю сина, і вчить хоробрості на власному прикладі. Для цього він бере альпіністське спорядження і лізе на дах 30-ти поверхового будинку, щоб стерти образливий напис про сина. Її залишили хулігани, яким син не зміг дати відсічі. Але тільки-но підступивши до краю даху батько розуміє, чому син росте м'якотілим. Проте відступати запізно".

Про кота у синопсисі не було ані слова.

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