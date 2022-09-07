Для фільму за кошти Держкіно у притулку шукали котів-дублерів для стрибка з другого поверху

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За підтримки Держкіно в Києві знімають короткометражну стрічку "Виховання висотою". У одній зі сцен передбачений "стрибок" кота з другого поверху.

Про це повідомили на сторінці київського котячого притулку.

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Помічниця режисера Наталія Баранова звернулась до одного зі столичних притулків з проханнями надати котів-дублерів для стрічки. З ними мали зняти кілька дублів, поки тварина не приземлиться "правильно".

"Організаторам зйомок потрібен кіт-дублер, а точніше кілька котів дублерів, які по сценарію будуть стрибати з двохповерхової висоти на матрас.

Якщо кіт правильно впаде і все пройде добре, то одного дублера достатньо. А якщо в одного котика не вийде, то у них буде ще кілька дублерів. Дублерів шукають серед безпритульних тварин", – зазначили у притулку.

Фото: belchonock / Depositphotos

Асистентка в листуванні з волонтером зазначила, що репетиція зйомок запланована на 8 вересня. За участь у стрічці кота мали б погодувати або оплатити "оренду".

"Потрібно, щоби котик пригнув з парапету, буде матрац, на який його будуть ловити. Нікого ображати не будемо. Тільки любов і ласка", – написала Наталія.

Вона також зазначила, що для кожного кота передбачено 2-3 дублі.

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Висота "стрибка". Скрин з листування

Співзасновниця "Зоопатруля" Соня Садовська розповіла, що більша частина зооволонтерської команди – це ще й кіношники. Тому ця тема близька, а від того – ще більш болюча і неприємна.

"З професійної точки зору ми розуміємо, що зараз існує купа способів уникнути експлуатації тварини для подібних зйомок з ризиком для її здоров’я і життя.

Найгірше тут те, що продакшн вирішив звернутися до притулку. Чим вони керувалися? Що у цих тварин немає кому за них заступитися? Чи що вони такі непотрібні, що ніхто і не помітить, якщо пораниться чи загине хтось із них? На нашу думку, це дуже цинічно і аморально", – зазначила вона.

Соня додала, що неприпустимо до зйомок залучати ненавчених тварин, навіть на прості сцени, бо це дуже великий стрес для тварини.

Реакція Держкіно

У Держкіно зазначили, що договір на виробництво фільму підписали у листопаді 2021 року. Але у документах передбачено, що у фільмі не буде пропаганди війни, насильства, жорстокості тощо.

"Хочемо запевнити, що Держкіно України не підтримує та не фінансує проєкти, в яких можливі прояви жорстокого поводження з тваринами. Адже кіновиробництво має бути безпечним процесом, де враховуються права усіх учасників знімального та виробничого процесу", – заявили у Держкіно.

Про проєкт і виконавців

Проєкт "Виховання висотою" режисує Антон Чистяков. Продюсером стрічки є Олександр Захлюпаний.

Фільм виграв творчий конкурс від Держкіно з середнім балом 13,71 з 15.

"УП.Життя" намагалась отримати коментар від продюсера Олександра Захлюпаного. Але він повідомив, що він зараз служить у ЗСУ і не має часу коментувати фільм.

Асистентка Наталія також відмовилась коментувати ситуацію, пославшись на те, що не уповноважена цього робити.

"Знущань над тваринами ніхто не планує. Шкода, що відбулось таке непорозуміння", – зазначив режисер стрічки Антон Чистяков.

Додамо, що у заявках були зазначені різни синопсиси (описи сюжету). Остаточний варіант Наталія надіслала правозахисникам:

"Батько розчарований боягузливістю сина, і вчить хоробрості на власному прикладі. Для цього він бере альпіністське спорядження і лізе на дах 30-ти поверхового будинку, щоб стерти образливий напис про сина. Її залишили хулігани, яким син не зміг дати відсічі. Але тільки-но підступивши до краю даху батько розуміє, чому син росте м'якотілим. Проте відступати запізно".

Про кота у синопсисі не було ані слова.