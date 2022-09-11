На Житомирщині радянський танк перефарбували в український піксель

Яна Осадча журналіст
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11 вересня 2022

 У Новоград-Волинському танк, який стояв на одному з в’їздів у місто з радянських часів, перефарбували в український піксель.

Акцію присвятили Дню танкіста, який відзначають 11 вересня, повідомили у міській раді.

Танк, який має назву "Безпощадний", тепер виглядає як сучасна українська бойова машина.

"Це стало першим кроком до реконструкції військового меморіального комплексу, яку заплановано здійснити по завершенню воєнного стану в Україні. Наразі ж розробляється його концепція", – кажуть у міській раді.

 Танк, який має назву "Безпощадний", тепер виглядає як сучасна українська бойова машина
 Роботи по декомнуізації танка виконали комунальне підприємство та приватний підприємець

Роботи по декомнуізації танка виконали комунальне підприємство та приватний підприємець, який надав інвентар і матеріали.

Нагадаємо, у Переяславі демонтували монумент возз’єднання з Росією, а в Одесі декомунізували залізничний вокзал.

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