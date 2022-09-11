На Житомирщині радянський танк перефарбували в український піксель

У Новоград-Волинському танк, який стояв на одному з в’їздів у місто з радянських часів, перефарбували в український піксель.
Акцію присвятили Дню танкіста, який відзначають 11 вересня, повідомили у міській раді.
Танк, який має назву "Безпощадний", тепер виглядає як сучасна українська бойова машина.
"Це стало першим кроком до реконструкції військового меморіального комплексу, яку заплановано здійснити по завершенню воєнного стану в Україні. Наразі ж розробляється його концепція", – кажуть у міській раді.
|Танк, який має назву "Безпощадний", тепер виглядає як сучасна українська бойова машина
|Роботи по декомнуізації танка виконали комунальне підприємство та приватний підприємець
Роботи по декомнуізації танка виконали комунальне підприємство та приватний підприємець, який надав інвентар і матеріали.
Нагадаємо, у Переяславі демонтували монумент возз’єднання з Росією, а в Одесі декомунізували залізничний вокзал.
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