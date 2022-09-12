У МОН розповіли, скільки шкіл розпочали навчання очно, дистанційно та у змішаному форматі

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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12 вересня 2022

З початку навчального року в Україні 12904 школи розпочали освітній процес. 

На жаль, 1289 шкіл перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Від початку навчального року 424 школи перейшли з очного на дистанційне навчання через прямі обстріли артилерії.

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Водночас десятки шкіл повертаються до очного навчання, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону.

 Фото: serenko_nata/Depositphotos

Зміни стосовно навчального формату вносять залежно від безпекової ситуації.

"З 1-го по 11-те вересня через прямі обстріли артилерії 424 школи перейшли з очного на дистанційне навчання. Але при цьому 48 шкіл Одеської області та 44 школи Івано-Франківської області повністю перейшли у формат очного навчання. 

Це такий дрейф абсолютно зрозумілий під час війни", – сказав міністр.

Станом на 12 вересня 2022 року українські школи працюють так:

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  • 3 116 шкіл – в очному форматі;
  • 5 713 – в онлайн-режимі;
  • 4 075 – за змішаною формою.

За кордоном наразі перебуває 488 045 дітей шкільного віку, а станом на 1 вересня їх було 492 077.  

Також за останні 11 днів до України повернулося понад 4 тисячі дітей.


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