У МОН розповіли, скільки шкіл розпочали навчання очно, дистанційно та у змішаному форматі

З початку навчального року в Україні 12904 школи розпочали освітній процес.

На жаль, 1289 шкіл перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Від початку навчального року 424 школи перейшли з очного на дистанційне навчання через прямі обстріли артилерії.

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Водночас десятки шкіл повертаються до очного навчання, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону.

Зміни стосовно навчального формату вносять залежно від безпекової ситуації.

"З 1-го по 11-те вересня через прямі обстріли артилерії 424 школи перейшли з очного на дистанційне навчання. Але при цьому 48 шкіл Одеської області та 44 школи Івано-Франківської області повністю перейшли у формат очного навчання.

Це такий дрейф абсолютно зрозумілий під час війни", – сказав міністр.

Станом на 12 вересня 2022 року українські школи працюють так: Реклама:

3 116 шкіл – в очному форматі;

5 713 – в онлайн-режимі;

4 075 – за змішаною формою.

За кордоном наразі перебуває 488 045 дітей шкільного віку, а станом на 1 вересня їх було 492 077.

Також за останні 11 днів до України повернулося понад 4 тисячі дітей.