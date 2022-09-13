На Хмельниччині засудили школяра, який цеглиною розбив голову чоловіку

На Хмельниччині 17-річного школяра, який влучив цеглиною у голову літньому чоловіку, засудили до двох років умовного покарання.

Відповідне рішення ухвалив Полонський районний суд.

Інцидент стався ввечері 8 квітня у місті Полонне. Компанія підлітків проникла на територію закинутої школи №5, щоб пограти у хованки. Виявилося, що заклад перебуває в аварійному стані. Їх побачив 62-річний чоловік, який наглядав за приміщенням.

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Чоловік зробив компанії друзів зауваження, а коли ті не відреагували – взяв палицю і почав їх переслідувати. Підлітки кинулися навтьоки, однак в якийсь момент 17-річний хлопець зупинився, підняв цеглину і кинув її у літнього чоловіка, влучивши йому у голову.

В результаті потерпілий отримав численні травми голови, через що потрапив у реанімацію. Лікарі діагностували:

відкриту черепно-мозкову травму із забійно-рваною раною правої лобно-тім'яної ділянки голови,

перелом лобної кістки склепіння черепа справа,

крововилив та забій правої лобної частки головного мозку.

Такі травми відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень.

"Указаними діями обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.121 КК України умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння", – наголошується у рішенні суду.

За лікування потерпілого заплатила матір 17-річного хлопця. Також суд постановив, що родина обвинуваченого має відшкодувати чоловіку 54 тисячі гривень компенсації.

Хлопець у суді визнав провину і пояснив свою поведінку тим, що так хотів припинити переслідування.

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Водночас інші підлітки-свідки інциденту у суді заявили, що 62-річний чоловік погрожував їм розправою, а саме кричав "кого вбивати". За словами хлопців, він нібито перебував у нетверезому стані. Після цього батьки одного з підлітків звернулися із заявою до поліції.

Однак суд не взяв до уваги показання підлітка, його адвоката та інших свідків щодо перебування потерпілого у нетверезому стані. За законом, такі свідчення можуть підтверджуватися лише відповідним висновком лікаря.

"Постановою слідчого провадження у справі було закрито, однак постанова була скасована прокурором і зараз триває досудове розслідування", – йдеться у вироку суду.

У результаті Полонський райсуд визнав 17-річного хлопця винним в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень і призначив йому два роки умовно.

При цьому цивільний позов постраждалого задовольнили частково. Чоловік вимагав відшкодування моральної компенсації у розмірі 250 тисяч гривень. Однак, згідно з вироком, матір хлопця повинна буде заплатити лише 50 тисяч гривень моральної шкоди та 4 тисячі гривень витрат на правничу допомогу.

Сторона обвинуваченого ще може оскаржити вирок в Хмельницькому апеляційному суді.