У Парижі помер легендарний кінорежисер Жан-Люк Ґодар

ОНОВЛЕНО 13.09.2022 о 19:00

У Парижі помер кінорежисер, актор, сценарист та продюсер Жан-Люк Ґодар – один із найвидатніших представників напрямку "французької нової хвилі".

Про це виданню Libération повідомили люди з оточення франко-швейцарського режисера.

Французький митець пішов з життя у 91 рік.

Пізніше Libération процитувала неназване джерело, близьке до родини, яке повідомило, що режисер скоїв асистоване самогубство (евтаназію).

Жан-Люк Ґодар. Фото: Libération

"Він не був хворий, він просто був виснажений. Тож вирішив припинити це. Це було його рішення, і для нього було важливо, щоб це було відомо", – йдеться у повідомленні.

Крім того, як повідомив юридичний радник режисера Патрік Жаннере, у медичному висновку про смерть митця йдеться, що він сам вирішив покінчити з життям. Для цього Ґодар "звернувся за юридичною допомогою у Швейцарії", оскільки "був уражений кількома непрацездатними захворюваннями", пише видання The Guardian з посиланням на AFP.

Як режисер Ґодар дебютував у 1954 році, знявши короткометражну стрічку "Операція бетон".

Він був одним із найвідоміших режисерів світу, зокрема завдяки своїм класичним фільмам, як-от "На останньому подиху" та "Презирство". Обидва – 1960-х років.

У фокусі його уваги видатного митця були:

мілітаризм і придушення особистості "Маленький солдат", 1959);

проституція як універсальна доля індивіда в буржуазному суспільстві ("Жити своїм життям", 1962);

інша сторона респектабельного шлюбу ("Заміжня жінка", 1964);

політичне суперництво ("Зроблено в США", 1966);

криза особистого бунту ("Божевільний П'єро", 1965);

молодіжного екстремізму ("Окрема банда", 1964);

витоки і перспективи тоталітаристських тенденцій ("Карабінери", 1963).

Також значне місце у творчості Ґодара займала тема мистецтва і художника, якого роздирають соціальними і політичними катаклізмами сучасного світу ("Моцарт назавжди", 1996).

У 2011 році французького кінорежисера нагородили премією "Оскар" за внесок в розвиток кінематографа.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року Годар відмовився їхати в Росію через ув’язнення українського кінорежисера Олега Сенцова, заявивши:

"Яким би не було моє дружнє ставлення до російського народу, я не маю права відвідувати Ермітаж в цей час".