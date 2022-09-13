В Україні суди почали скасовувати випадки незаконної мобілізації

В Україні у судовому порядку почали звільняти від служби з армії мобілізованих багатодітних батьків.

Одне із таких рішень (справа 120/5466/22) ухвалив Вінницький окружний адміністративний суд у серпні, повідомляє адвокат Роман Лихачов.

Після початку повномасштабної війни чоловіка, який має трьох неповнолітніх дітей, наказом військового комісара зарахували на посаду стрільця у військо. Водночас "військкомат" аргументував свої дії тим, що не всі троє дітей рідні чоловіку.

Суд визнав це твердження безпідставним, адже усі діти перебувають на утриманні чоловіка (що підтверджується посвідченням батьків багатодітної сім`ї), якого незаконно мобілізували.

Водночас, за законом, багатодітних чоловіків або жінок можуть призивати на військову службу лише у разі їхньої згоди і тільки за місцем проживання. Чоловік наголошує, що такої згоди не надавав. У ТЦК доказів протилежного також не виявилося.

В результаті суд зобов'язав "військкомат" виключити солдата зі списків особового складу.

Аналогічні рішення також ухвалив Вінницький (справа 120/4611/22), Закарпатський (260/1914/22) та Рівненський (460/18262/22) окружні адміністративні суди.

У всіх випадках рішенням суду наказ військового комісара про зарахування особи на посаду у військо, було визнано протиправним та скасовано.

Адвокат юридичної компанії "Міллер" Андрій Новак, коментуючи рішення суду, підтвердив "УП. Життя", що багатодітні чоловік/жінка, у яких перебувають на утриманні нерідні діти, дійсно мають право на звільнення від мобілізації.

За його словами, перелік осіб, які можуть бути призвані на військову службу лише за згодою і тільки за місцем проживання, у певній мірі збігається із переліком тих, хто може перетинати кордон в умовах воєнного стану.

"На таких же підставах можна перетинати і державний кордон. Ключовим тут є не факт кровної спорідненості, а саме факт утримання неповнолітніх дітей.

Відповідно, такі особи мають право на отримання відстрочки від мобілізації та перетин кордону за наявності підтверджуючих документів", – резюмував адвокат.

До переліку документів, якими можна підтвердити факт утримання нерідних дітей, належать:

посвідчення багатодітної родини,

свідоцтво про реєстрацію шлюбу,

свідоцтво про народження дитини у чоловіка/дружини, яка не є вам рідною, але яка перебуває, зокрема й на вашому утриманні.

Детальніше про те, хто з українців НЕ підлягає мобілізації, можна прочитати у матеріалі: Мобілізація-2022: кого не можуть мобілізувати, які є повістки і де їх вручають?

При цьому Андрій Новак зауважує, що попри визначений перелік осіб, які мають право на звільнення від мобілізації, перелік підстав для звільнення зі служби тих, кого за певних обставин усе ж мобілізували, – значно вужчий.

"Фактично однією рукою ми дозволяємо багатодітним батькам не йти служити, але якщо на момент мобілізації вони не знали про існування такої норми, а згодом дізналися, то їм забороняється звільнитися. Це неправильно.

З іншого боку – є пряма норма закону про військову службу і військовий обов'язок, де чітко вказаний перелік підстав для звільнення зі служби на період воєнного стану", – наголошує адвокат.

У зв’язку з цим особа, яку незаконно призвали на військову службу, може в адміністративному суді оскаржити відповідний наказ військового комісара.

За словами Андрія Новака, також можна домогтися виключення з особового складу й у позасудовому порядку, написавши рапорт на звільнення до командира військової частини.

"Однак є висока вірогідність, що командир військової частини цей рапорт не задовольнить, аргументуючи тим, що це не передбачено законом про військовий обов'язок і військову службу. Тому так, лише в судовому порядку", – наголошує адвокат.