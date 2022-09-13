В Україні суди почали скасовувати випадки незаконної мобілізації

В Україні у судовому порядку почали звільняти від служби з армії мобілізованих багатодітних батьків.

Одне із таких рішень (справа 120/5466/22) ухвалив Вінницький окружний адміністративний суд у серпні, повідомляє адвокат Роман Лихачов.

Після початку повномасштабної війни чоловіка, який має трьох неповнолітніх дітей, наказом військового комісара зарахували на посаду стрільця у військо. Водночас "військкомат" аргументував свої дії тим, що не всі троє дітей рідні чоловіку.

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Суд визнав це твердження безпідставним, адже усі діти перебувають на утриманні чоловіка (що підтверджується посвідченням батьків багатодітної сім`ї), якого незаконно мобілізували.

Водночас, за законом, багатодітних чоловіків або жінок можуть призивати на військову службу лише у разі їхньої згоди і тільки за місцем проживання. Чоловік наголошує, що такої згоди не надавав. У ТЦК доказів протилежного також не виявилося.

В результаті суд зобов'язав "військкомат" виключити солдата зі списків особового складу.

Аналогічні рішення також ухвалив Вінницький (справа 120/4611/22), Закарпатський (260/1914/22) та Рівненський (460/18262/22) окружні адміністративні суди.

У всіх випадках рішенням суду наказ військового комісара про зарахування особи на посаду у військо, було визнано протиправним та скасовано.

Адвокат юридичної компанії "Міллер" Андрій Новак, коментуючи рішення суду, підтвердив "УП. Життя", що багатодітні чоловік/жінка, у яких перебувають на утриманні нерідні діти, дійсно мають право на звільнення від мобілізації.

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За його словами, перелік осіб, які можуть бути призвані на військову службу лише за згодою і тільки за місцем проживання, у певній мірі збігається із переліком тих, хто може перетинати кордон в умовах воєнного стану.

"На таких же підставах можна перетинати і державний кордон. Ключовим тут є не факт кровної спорідненості, а саме факт утримання неповнолітніх дітей.

Відповідно, такі особи мають право на отримання відстрочки від мобілізації та перетин кордону за наявності підтверджуючих документів", – резюмував адвокат.

До переліку документів, якими можна підтвердити факт утримання нерідних дітей, належать:

посвідчення багатодітної родини,

свідоцтво про реєстрацію шлюбу,

свідоцтво про народження дитини у чоловіка/дружини, яка не є вам рідною, але яка перебуває, зокрема й на вашому утриманні.

Детальніше про те, хто з українців НЕ підлягає мобілізації, можна прочитати у матеріалі: Мобілізація-2022: кого не можуть мобілізувати, які є повістки і де їх вручають?

При цьому Андрій Новак зауважує, що попри визначений перелік осіб, які мають право на звільнення від мобілізації, перелік підстав для звільнення зі служби тих, кого за певних обставин усе ж мобілізували, – значно вужчий.

"Фактично однією рукою ми дозволяємо багатодітним батькам не йти служити, але якщо на момент мобілізації вони не знали про існування такої норми, а згодом дізналися, то їм забороняється звільнитися. Це неправильно.

З іншого боку – є пряма норма закону про військову службу і військовий обов'язок, де чітко вказаний перелік підстав для звільнення зі служби на період воєнного стану", – наголошує адвокат.

У зв’язку з цим особа, яку незаконно призвали на військову службу, може в адміністративному суді оскаржити відповідний наказ військового комісара.

За словами Андрія Новака, також можна домогтися виключення з особового складу й у позасудовому порядку, написавши рапорт на звільнення до командира військової частини.

"Однак є висока вірогідність, що командир військової частини цей рапорт не задовольнить, аргументуючи тим, що це не передбачено законом про військовий обов'язок і військову службу. Тому так, лише в судовому порядку", – наголошує адвокат.