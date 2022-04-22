Для "виїзних" чоловіків: в Україні розробили довідник про умови виїзду за кордон під час війни

Чоловіки призовного віку під час воєнного стану в Україні можуть виїжджати за кордон за певних обставин. Зокрема, якщо вони супроводжують дітей або осіб, які потребують допомоги.

Міністерство оборони України спільно з Державною прикордонною службою України та Міністерством соціальної політики підготували для них спеціальний довідник з необхідним переліком документів, повідомила перша леді Олена Зеленська.

"Чоловіки, що змушені рятувати близьких евакуацією за кордон, постійно стикаються з купою питань та непорозумінь. І краще їх з’ясувати до розмови із прикордонниками.

Щоб прояснити усі неточності, створили вичерпний Довідник для перетину державного кордону чоловіками призовного віку, які супроводжують дітей та інших осіб", – розповіла дружина президента.

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У документі йдеться про випадки, коли чоловікам віком від 18 до 60 років дозволяється виїжджати за кордон.

За посиланням можна знайти вичерпний перелік необхідних для виїзду за кордон документів для таких категорій чоловіків призовного віку:

чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

чоловіків, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

опікуна, піклувальника, прийомного батька чи батька-вихователя, на утриманні якого перебуває дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, віком до 18 років;

усиновлювача дитини;

батька, опікуна, піклувальника, прийомного батька, батька-вихователя, який виховує неповнолітню дитину з інвалідністю;

батька, який виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років, та залишився на території України, у той час, коли його дитина вже перетнула кордон з одним із родичів;

батька (усиновлювача), опікуна, піклувальника, прийомного батька, батька-вихователя, який виховує тяжко хвору дитину;

чоловіків, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи;

чоловіків, які мають інвалідність;

чоловіків, зайнятих постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною, а також своїми батьками або батьками дружини, які за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного стороннього догляду;

чоловіків, які мають дружину з інвалідністю І чи ІІ групи та/або одного із своїх батьків або батьків дружини із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

для опікунів особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;

повнолітнього члена сім’ї особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною, опікуна якій не призначено;

чоловіків, зайнятих постійним доглядом за особою з інвалідністю I чи ІІ групи або за особою, яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, у разі відсутності інших осіб;

працівників закладів (будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів надання соціальних послуг), що здійснюють постійний догляд.

Також у довіднику можна знайти зразки необхідних для виїзду документів.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану в Україні чоловікам, які не входять до вище вказаного переліку, виїжджати за кордон заборонено. Виняток становлять лише деякі категорії громадян, а також водіїв, які здійснюють вантажні перевезення.

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