Верховна Рада звільнила від мобілізації студентів та викладачів профосвіти

Верховна Рада звільнила від призову під час мобілізації студентів та викладачів закладів професійно-технічної освіти.

Відповідні зміни до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ВРУ внесла 14 квітня, повідомили в Міністерстві освіти і науки.

У МОН переконують, що така міра необхідна через потребу у фахівцях робітничих професій у воєнний та післявоєнний час.

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"Брак кваліфікованих робітників може стати перешкодою у якнайшвидшій відбудові економіки та країни в цілому, тому безперервна підготовка робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти має надзвичайно важливе значення", – зазначили в МОН.

Фото: monkeybusines/Depositphotos

У МОН переконані, що це допоможе уникнути зриву навчального процесу та практичної підготовки в закладах освіти, а також сприятиме наповненню ринку праці кваліфікованими робітниками: будівельниками, електриками, машиністами, токарями, сантехніками тощо.

Зараз більшість закладів профосвіти проводять навчання у 15 областях, ще у 10 навчання відновлено лише частково.

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