Верховна Рада звільнила від мобілізації студентів та викладачів профосвіти

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
32247
15 квітня 2022

Верховна Рада звільнила від призову під час мобілізації студентів та викладачів закладів професійно-технічної освіти.

Відповідні зміни до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ВРУ внесла 14 квітня, повідомили в Міністерстві освіти і науки. 

У МОН переконують, що така міра необхідна через потребу у фахівцях робітничих професій у воєнний та післявоєнний час.

"Брак кваліфікованих робітників може стати перешкодою у якнайшвидшій відбудові економіки та країни в цілому, тому безперервна підготовка робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти має надзвичайно важливе значення", – зазначили в МОН.

Фото: monkeybusines/Depositphotos

У МОН переконані, що це допоможе уникнути зриву навчального процесу та практичної підготовки в закладах освіти, а також сприятиме наповненню ринку праці кваліфікованими робітниками: будівельниками, електриками, машиністами, токарями, сантехніками тощо.

Зараз більшість закладів профосвіти проводять навчання у 15 областях, ще у 10 навчання відновлено лише частково.

Вас також може зацікавити:

Освітній омбудсмен назвав умову, за якої російську мову можуть викладати у школах

Будівельники, аграрії та педагоги: які спеціальності отримають більше бюджетних місць у 2022 році

Виїзд за кордон для студентів українських вишів – неможливий, але є виняток

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


 3958
КУЛЬТУРА

На захисті від "русского мира": як рятують українські пам'ятки і чому Київ лишив монумент Незалежності відкритим

Діана Кречетова
 8116
Суспільство

Робити трохи більше, ніж можеш. Історії волонтерів найбільшого хабу Help Ukraine Center в Польщі

Вікторія Андрєєва
 10072
Суспільство

"Русский мир" має специфічний запах": рятувальник про службу в ДСНС під час війни і звільнений Ірпінь

Діана Кречетова

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

На захисті від "русского мира": як рятують українські пам'ятки і чому Київ лишив монумент Незалежності відкритим

Діана Кречетова
Яким буде ЗНО-2022 з історії України? Завдання, оцінювання, підготовка
Сподобалось не всім: Мінкульт поділився айдентикою нового проєкту Ukraine Now and Forever
ЗНО-2022: у Раді назвали орієнтовний період проведення тестування
Умови вступу 2022: що потрібно складати бакалаврам та магістрам
Черга більша, ніж за айфоном: у Києві купують марки з російським кораблем
Суспільство

Робити трохи більше, ніж можеш. Історії волонтерів найбільшого хабу Help Ukraine Center в Польщі

Вікторія Андрєєва
Суспільство

"Русский мир" має специфічний запах": рятувальник про службу в ДСНС під час війни і звільнений Ірпінь

Діана Кречетова