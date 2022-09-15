Натяк на відкриття? У McDonald’s опублікували інтригуюче відео

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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15 вересня 2022

У TikTok на офіційній сторінці компанії McDonald’s Ukraine з’явилось нове відео, яке привернуло увагу українців.

Це перший ролик, який опублікували у компанії після 23 лютого.

На екрані смартфона з'являється кілька повідомлень з характерним звуком  сповіщень. 

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Спершу користувача ніби запитують чи він спить. А тоді приходить наступне повідомлення, у якому McDonald’s пише, що теж думає про адресата.

Інформація про відкриття ресторанів залишається інтригою. Жодного підтвердження чи дати у компанії поки не називають.

@mcdonaldsukraine

Момент, коли серце починає битися частіше 😏

♬ оригінальний звук - McDonald’s Ukraine

За 5 годин після публікації під відео у TikTok користувачі залишили майже тисячу коментарів. 

Більшість з них – з благанням відкрити ресторан в їхньому місті, бо несила терпіти розлуку. Ще частина – замовлення на топові страви. 

У коментарях відмітились також бренди та компанії, зокрема, Київстар, "Дія" та "Монобанк".

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