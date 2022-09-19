Просив "нюдси": корейця посадили на 4 роки за розбещення підлітків у метавсесвіті

У Південній Кореї 30-річного чоловіка ув’язнили за розбещення неповнолітніх у метавсесвіті.

Житель міста Ийджонбу використав чужий аватар і збрехав про свій вік при реєстрації на південнокорейській віртуальній платформі.

Чоловіка викрили на виробництві та зберіганні контенту сексуального характеру за участі неповнолітніх, яких той заманював у метавсесвіт.

Корейця засудили до 4 років позбавлення волі, повідомляють видання Yahoo! News та The Crypto Times.

Слідство встановило, що з грудня 2021 по березень 2022 року засуджений чоловік спілкувався з неповнолітніми у метавсесвіті.

Він пропонував їм подарунки і просив надсилати інтимні фотографії, які потім зберігав у себе – не для продажу.

"Це вкрай поганий злочин, оскільки жертвами стають діти та підлітки, які не мають сформованого уявлення про сексуальність і не здатні захистити себе, задовольнити своє викривлене сексуальне бажання. Необхідно притягнути винного до відповідальності", – кажуть в окружному суді Ийджонбу.

Крім ув'язнення, суд зобов’язав корейця пройти 80-годинну програму лікування для сексуальних злочинців.

Йому також заборонено працювати в будь-якій організації, пов'язаній з підлітками та людьми з інвалідністю протягом 7 років.

Нагадаємо, раніше в Індії суд змусив обвинуваченого у домаганнях чоловіка прати й прасувати одяг усіх жінок із його села безкоштовно.

А у Китаї суд змусив чоловіка компенсувати дружині неоплачувану хатню роботу, яку вона виконувала, коли була з ним у шлюбі.