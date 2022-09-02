В Одесі школяр створив діораму, присвячену героям "Азовсталі". ВІДЕО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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2 вересня 2022

Одеський школяр Олександр Кравченко створив історичну діораму про захист Маріуполя. 

Вона має назву "Десь на заводі "Азовсталь", загін полку "Азов" на нічному завданні".

Про це повідомила Асоціація родин захисників "Азовсталі".

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Діорама – це зігнута півколом картина з переднім планом, який включає фігури людей, макети предметів для підсилення загального враження та створення ефекту присутності.

 Скриншот з відео

"Роботу автор вирішив присвятити захисникам українського Маріуполя, хоробрість яких вразила не тільки Україну, а й весь світ", – зазначають в асоціації.

Хлопцю 13 років, його хобі – створення діорам на військову тематику. 

 Елементи діорами

Результат роботи Олександра конвертували у короткий фільм, на кадрах якого можна роздивитися деталі діорами. 

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