Тим, хто повертається додому: митники нагадали правила ввезення особистих речей в Україну

Українцям, які збирають повертатися з-за кордону додому, нагадали правила переміщення особистих речей і товарів під час в'їзду в країну.

Особисті речі, які громадянами переміщують у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі, не оподатковуються митними платежами і звільняються від проведення заходів офіційного контролю, підкреслюють у Державній митній службі.

Крім того, за загальним правилом, особисті речі не декларуються письмово. Однак це можна зробити за бажанням. Водночас, якщо письмову декларацію вимагає посадова особа митниці, то її необхідно обов’язково подати.

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У Держмитслужбі оприлюднили перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадян (відповідно до статті 370 Митного кодексу України):

товари особистої гігієни,

індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки: 0,5 л туалетної води та 100 г парфумів;

одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначені виключно для власного користування;

особисті прикраси, зокрема з дорогоцінних металів та каміння, які мають ознаки того, що були у користуванні;

індивідуальне письмове та канцелярське приладдя;

не більше двох музичних інструментів;

не більше двох мобільних телефонів;

не більше двох ноутбуків і периферійне обладнання до них.

Також можна перевозити індивідуальні вироби медичного призначення. При цьому мають бути ознаки того, що вони були у користуванні.

Якщо у вас є діти, можна перевозити звичайні та прогулянкові дитячі коляски у кількості, що відповідає кількості дітей, які перетинають кордон. У разі відсутності дітей – не більше однієї коляски.

За такою ж схемою дозволено перевозити:

крісла для осіб з інвалідністю;

спортивне спорядження, зокрема велосипед.

"Якщо крім особистих речей ви переміщуєте якісь придбані за кордоном подарунки, сувеніри й інші товари, то необхідно пам’ятати, що без оподаткування одна особа може ввезти в Україну товари, загальна вага яких не перевищує 50 кг, або загальна фактурна вартість не перевищує 500 євро", – наголошують у Держмитслужбі.

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