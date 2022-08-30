Чи можна виїхати з України із закордонними документами про інвалідність? Відповідь ДПСУ

Під час воєнного стану виїзд військовозобов’язаних за кордон заборонений, однак є винятки.
Зокрема, люди з інвалідністю мають право перетинати кордон.
Українців цікавить, чи можна виїхати за межі країни, якщо документи, що підтверджують інвалідність, були видані за кордоном.
У Державній прикордонній службі України дали відповідь на це запитання.
Чи можна виїхати з закордонними документами про інвалідність?
❌ Ні, виїхати за такими документами неможливо, пояснюють у ДПСУ.
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У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану люди з інвалідністю мають право перетинати державний кордон.
Для цього необхідно мати довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації №157-1/о) або один із цих документів:
- посвідчення, яке підтверджує відповідний статус людини з інвалідністю;
- пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, де зазначено групу та причину інвалідності;
- довідку для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
Нагадаємо, раніше у Державній прикордонній службі пояснили, чи можуть чоловіки з подвійним громадянством покидати Україну під час війни.
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