Чи можна виїхати з України із закордонними документами про інвалідність? Відповідь ДПСУ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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30 серпня 2022

Під час воєнного стану виїзд військовозобов’язаних за кордон заборонений, однак є винятки.

Зокрема, люди з інвалідністю мають право перетинати кордон.

Українців цікавить, чи можна виїхати за межі країни, якщо документи, що підтверджують інвалідність, були видані за кордоном.

У Державній прикордонній службі України дали відповідь на це запитання.

Чи можна виїхати з закордонними документами про інвалідність?

❌ Ні, виїхати за такими документами неможливо, пояснюють у ДПСУ.

 Фото: [email protected]/Depositphotos

У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану люди з інвалідністю мають право перетинати державний кордон.

Для цього необхідно мати довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації №157-1/о) або один із цих документів:

  • посвідчення, яке підтверджує відповідний статус людини з інвалідністю;
  • пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, де зазначено групу та причину інвалідності;
  • довідку для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Нагадаємо, раніше у Державній прикордонній службі пояснили, чи можуть чоловіки з подвійним громадянством покидати Україну під час війни.

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