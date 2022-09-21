Вдалося реставрувати: тероборона шукає власника гітари, яку знайшли розтрощеною на Київщині

112-а бригада територіальної оборони міста Києва шукає власника гітари, яку знайшли розбитою на Київщині під час розміновування.

Інструмент відреставрував майстер з Ізраїлю і надісилає його в Україну, розповідають у теробороні.

11 квітня 2022-го року під час розмінування котеджного містечка "Макарівські дачі" неподалік від селища Копилів Бучанського району боєць ТРО Андрій Малик знайшов розтрощену гітару. Інстурментт валявся поряд з речами росіян, які вони кинули, коли тікали з Київщини.

Чоловік виявся музикантом, він сфотографував гітару і виклав у соціальну мережу. Один з підписників Андрія визначив, що гітара – колекційна і з унікальним номером, а також розмістив фото у спільноту гітаристів.

Боєць ТРО Андрій Малик знайшов розтрощену гітару

Фото побачив майстер Саша Ханін з Ізраїлю і запропонував відреставрувати гітару безкоштовно.

Один з підписників Андрія визначив, що гітара – колекційна і з унікальним номером

"26 квітня сапери знову поїхали в те село і забрали гітару з позицій. З нею був ще й чохол. Може за ним також її впізнають. Залишки гітари в чохлі відправили майстру", – розповідають у ТРО.

Залишки гітари в чохлі відправили майстру

Кілька днів тому майстер з Ізраїлю сказав, що відремонтував інструмент і надіслав бійцям відео, що гітара готова.

Майстер навмисно залишив помітними сліди реставрації

"Як рани на тілі", - пишуть у коментарях

"Інструмент звучить. Але майстер навмисно залишив помітними сліди реставрації. Майстер відправляє її в Україну. І от тепер 112-та бригада шукає власника чи власницю цього музичного інструменту, щоб повернути", – кажуть бійці.