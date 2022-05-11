В Одесі бійці тероборони знайшли стародавні амфори

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
17986
11 травня 2022

У Одесі бійці місцевої тероборони під час фортифікаційних робіт в місті несподівано виявили стародавню знахідку.

Тероборонівці виявила амфори античного періоду, повідомляє 126 окрема бригада територіальної оборони Одеси.

Знахідку обіцяють передати Одеському археологічному музею національної академії наук України.

"Військовослужбовцями були знайдені стародавні амфори датовані приблизно 4-5 сторіччям до н.е.

Рішенням командира 126 обр ТрО, старовинні артефакти були передані співробітникам Одеського археологічного музею НАН України, які пообіцяли додати їх до величної колекції музею", – йдеться в повідомленні.

 Бійці тероборони з амфорами. Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони Одеси

Нагадаємо, 18 березня у Чернігові українські військові знайшли горщики ХVIII століття, які згодом передали до Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського.

А російські окупанти нещодавно поцупили скіфське золото з Мелітопольського краєзнавчого музею, на який загарбників начебто навели місцеві колаборанти.

Викрадення скіфського золота згодом підтвердили в Офісі генпрокурора, за цим фактом наразі триває слідство.

Читайте також: Як у музеях Києва захищають експонати від "русского мира". ФОТО




 8761
Суспільство

"‎Птахи співають, навіть коли стріляють гармати"‎. Як живе Київ зараз. ФОТОРЕПОРТАЖ

За підтримки хмарного оператора GigaCloud
 24564
Суспільство

"Міста, яке любила, більше немає". Історії тих, кому вдалося вибратися з окупованого Ізюма

Наталія Міняйло
 5405
Профі У Профтех

Бізнес, нове обладнання та навчання педагогів. Чому розвиток профтехосвіти критично важливий під час війни

СПЕЦПРОЄКТ

Головне на сайті


Суспільство

"‎Птахи співають, навіть коли стріляють гармати"‎. Як живе Київ зараз. ФОТОРЕПОРТАЖ

За підтримки хмарного оператора GigaCloud
Стала вдовою після трьох днів у шлюбі: історія кохання захисників на "Азовсталі"
Як увійти на інформаційну сторінку ЗНО-2022? МОН запускає "гарячу лінію"
В Одесі бійці тероборони знайшли стародавні амфори
Уламок пройшов крізь увесь мозок: як лікарі врятували життя 9-річній Софійці
Індивідуальний графік канікул: коли львівські школярі завершать навчання
Суспільство

"Міста, яке любила, більше немає". Історії тих, кому вдалося вибратися з окупованого Ізюма

Наталія Міняйло
Профі У Профтех

Бізнес, нове обладнання та навчання педагогів. Чому розвиток профтехосвіти критично важливий під час війни

СПЕЦПРОЄКТ