В Одесі бійці тероборони знайшли стародавні амфори

У Одесі бійці місцевої тероборони під час фортифікаційних робіт в місті несподівано виявили стародавню знахідку.

Тероборонівці виявила амфори античного періоду, повідомляє 126 окрема бригада територіальної оборони Одеси.

Знахідку обіцяють передати Одеському археологічному музею національної академії наук України.

"Військовослужбовцями були знайдені стародавні амфори датовані приблизно 4-5 сторіччям до н.е.

Рішенням командира 126 обр ТрО, старовинні артефакти були передані співробітникам Одеського археологічного музею НАН України, які пообіцяли додати їх до величної колекції музею", – йдеться в повідомленні.

Бійці тероборони з амфорами. Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони Одеси

Нагадаємо, 18 березня у Чернігові українські військові знайшли горщики ХVIII століття, які згодом передали до Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського.

А російські окупанти нещодавно поцупили скіфське золото з Мелітопольського краєзнавчого музею, на який загарбників начебто навели місцеві колаборанти.

Викрадення скіфського золота згодом підтвердили в Офісі генпрокурора, за цим фактом наразі триває слідство.