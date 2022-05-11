В Одесі бійці тероборони знайшли стародавні амфори

У Одесі бійці місцевої тероборони під час фортифікаційних робіт в місті несподівано виявили стародавню знахідку.

Тероборонівці виявила амфори античного періоду, повідомляє 126 окрема бригада територіальної оборони Одеси.

Знахідку обіцяють передати Одеському археологічному музею національної академії наук України.

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"Військовослужбовцями були знайдені стародавні амфори датовані приблизно 4-5 сторіччям до н.е.

Рішенням командира 126 обр ТрО, старовинні артефакти були передані співробітникам Одеського археологічного музею НАН України, які пообіцяли додати їх до величної колекції музею", – йдеться в повідомленні.

Бійці тероборони з амфорами. Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони Одеси

Нагадаємо, 18 березня у Чернігові українські військові знайшли горщики ХVIII століття, які згодом передали до Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського.

А російські окупанти нещодавно поцупили скіфське золото з Мелітопольського краєзнавчого музею, на який загарбників начебто навели місцеві колаборанти.

Викрадення скіфського золота згодом підтвердили в Офісі генпрокурора, за цим фактом наразі триває слідство.