Ще одна освіта: МОН пропонує українцям вступати до профтехів протягом року

Українці, які вже мають освіту, можуть вступити до профтеху, щоб отримати ще одну робітничу спеціальність.
Це можна зробити впродовж року, повідомляють у Міністерстві освіти і науки.
"Дорослі можуть вступати до профтеху протягом року, а не лише в період вступної кампанії.
Вартість та термін навчання залежать від оцінки наявних знань, вмінь та навичок. Оплата навчання відбувається власним коштом або коштом роботодавця", – зазначають у МОН.
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Щоб змінити професію або отримати додаткову спеціальність, треба знайти заклад та звернутися до приймальної комісії. Можна дізнатися:
- умови вступу;
- терміни навчання;
- перелік необхідних документів.
При закладах профтехосвіти також є навчально-практичні центри. У них можна пройти короткі курси. Вони тривають від кількох тижнів до кількох місяців.
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