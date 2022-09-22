Ще одна освіта: МОН пропонує українцям вступати до профтехів протягом року

Українці, які вже мають освіту, можуть вступити до профтеху, щоб отримати ще одну робітничу спеціальність.

Це можна зробити впродовж року, повідомляють у Міністерстві освіти і науки.

"Дорослі можуть вступати до профтеху протягом року, а не лише в період вступної кампанії.

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Вартість та термін навчання залежать від оцінки наявних знань, вмінь та навичок. Оплата навчання відбувається власним коштом або коштом роботодавця", – зазначають у МОН.

Фото: photography33 / Depositphotos

Щоб змінити професію або отримати додаткову спеціальність, треба знайти заклад та звернутися до приймальної комісії. Можна дізнатися:

умови вступу;

терміни навчання;

перелік необхідних документів.

При закладах профтехосвіти також є навчально-практичні центри. У них можна пройти короткі курси. Вони тривають від кількох тижнів до кількох місяців.