Ще одна освіта: МОН пропонує українцям вступати до профтехів протягом року

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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22 вересня 2022

Українці, які вже мають освіту, можуть вступити до профтеху, щоб отримати ще одну робітничу спеціальність. 

Це можна зробити впродовж року, повідомляють у Міністерстві освіти і науки.

"Дорослі можуть вступати до профтеху протягом року, а не лише в період вступної кампанії.

Вартість та термін навчання залежать від оцінки наявних знань, вмінь та навичок. Оплата навчання відбувається власним коштом або коштом роботодавця", – зазначають у МОН.

 Фото: photography33 / Depositphotos

Щоб змінити професію або отримати додаткову спеціальність, треба знайти заклад та звернутися до приймальної комісії. Можна дізнатися:

  • умови вступу;
  • терміни навчання;
  • перелік необхідних документів.

При закладах профтехосвіти також є навчально-практичні центри. У них можна пройти короткі курси. Вони тривають від кількох тижнів до кількох місяців. 

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