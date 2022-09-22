Не абстрактного миру: Зеленська розповіла, чого найбільше потребують українки

Перша леді Олена Зеленська від імені українських жінок заявила, що найбільше в умовах повномасштабної війни вони потребують перемоги, а не "абстрактного миру".

Про це вона заявила під час виступу на глобальному саміті HeForShe та форумі "Жінки у конфліктах" у межах 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, згадуючи загиблі від рук окупантів сім'ї у нині звільненому ЗСУ Ізюмі, що на Харківщині.

"ДСНС-ники та поліцейські, які ексгумують тіла, плачуть, бо це неможливо витримати.

Тому так: українським жінкам потрібен не абстрактний "мир", а саме перемога над злом, яке це скоїло. Щоб воно більше не могло вбити жодної дитини, жодної матері", – наголосила дружина президента.

Фото: Офіс президента

Також Зеленська наголосила на важливості психологічної підтримки для українських жінок, які зазнали насильства з боку російських окупантів.

"На думку психологів, жінка, яка пережила насильство, може свідчити, лише коли почувається в цілковитій безпеці. Тож нам треба створити таку безпеку для наших жінок. Щоб вони відчули, що нарешті можуть говорити і їх почують. Що загрози чи осуду немає", – зауважила перша леді.

Вона нагадала, що в Україні нині діє Національна програма психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, мета якої – працювати з психологічними наслідками війни.

"І я закликаю залучити весь міжнародний досвід для того, щоб створити спеціальну програму підтримки та реабілітації для українських жінок", – додала Зеленська.

Фото: Офіс президента

Під час свого виступу Олена Зеленська також наголосила на необхідності говорити про рівність між чоловіком і жінкою у ХХІ столітті.

"У часи потрясінь нерівність відчувається набагато гостріше. Війна оголює нерви. Тож я питаю в усього світу, в кожного: якщо ви – працедавець, які двері ви відчините українським жінкам, котрі вимушено покинули свої домівки? Чи вистачить вашої емпатії й терплячості до того моменту, як вони зможуть повернутися в мирну Україну? Ваша відповідь, навіть якщо ви її не озвучите, дуже важлива. Бо вона – про рівність тут і зараз", – наголошує дружина президента.

Зеленська також зустрілася із виконавчою директоркою ООН Жінки (UN Women) Сімою Бахус, з якою обговорила необхідність подальшого розвитку мережі шелтерів та підготовки фахівців для роботи в них.

"Війна додасть проблем, спричинених домашнім і гендерно зумовленим насильством. Закликала ООН Жінки долучитися до розв’язання проблеми злочинів сексуального насильства з боку військових і тримати це під своїм контролем. Маємо створити умови, щоб наші жінки почувалися в безпеці, і тоді вони почнуть свідчити", – підсумувала Олена Зеленська.

Також перша леді звернулася до світу із закликом підтримати українських жінок:

"Подивіться: це такі самі жінки, як ви. Які мали плани та нормальне життя. А тепер вони борються за нього. Так, вони – героїні, але чи має так бути? Чи нормально це у світі, де ми хочемо жити, – щоб жінка героїчно гинула, закриваючи собою дітей? Чи має російська агресія тривати, ставши зручним телешоу для всього світу? Це не риторичне питання. Я думаю, кожен, хто має емпатію, знає відповідь".