З 2023 року Данія відновить розведення норок, яких знищували через COVID-19

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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23 вересня 2022

У 2023 році Данія відновить розведення норок, яких протягом двох років масово знищували через COVID-19.

Про це заявило Міністерство сільського господарства Данії 23 вересня, повідомляє Reuters.

Раніше уряд запровадив тимчасову заборону на розведення норок після рішення про масове вбивство цих тварин у 2020 році.

Тоді близько 17 мільйонів норок знищили через страхи, що тварини "поширюють мутований варіант COVID-19", який виявили на одній з ферм.

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 Фото: Inna_Astakhova/Depositphotos

Рішення викликало суперечки після того, як з’ясувалося, що вбивства здорових норок не мали законних підстав.

Заборону скасували після того, як Міністерство довкілля і продовольства виявило, що відновлення розведення норок не несе ризиків для здоров’я людей.

"Для уряду мова йшлося про охорону здоров’я, коли говорили про розведення норок у Данії", – сказав міністр сільського господарства Расмус Прен.

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