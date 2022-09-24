Повернулася на 9-му місяці вагітності: історія медикині, яку звільнили з російського полону

22 вересня з російського полону відпустили військову медикиню Мар’яну Мамонову з Рівненщини, яка знаходиться на 9 місяці вагітності.
Мар’яну та ще понад 200 українських військових, які боронили Маріуполь, обміняли на Віктора Медведчука і російських військових.
Саме Мар’яна перша вийшла з автобуса, який привіз українців на рідну землю. Наразі вона у лікарні, відпочиває, готується до пологів, а днями нарешті побачиться з батьками, які вже їдуть до неї.
Цій щасливій зустрічі передували довгі місяці очікування: жінка перебувала у полоні з початку весни 2022 року.
"Українська правда. Життя" поспілкувалася з сестрою Мар’яни Оксаною та подругою Ксенією, які розповіли її історію.
Була захоплена своєю професією
Мар’яна обрала професію медика за покликанням. Закінчила медичний, а потім навчалася в академії на військового медика у Києві.
|Мар’яна Мамонова на службі і на весіллі
"Вона була захоплена своєю професією, казала, що сьогодні нашій країні потрібні військові медики, які будуть надавати допомогу хлопцям у зоні бойових дій.
Вона казала, що більшість людей обирають позицію – моя хата з краю, а вона хотіла довести, що можна своїми зусиллями багато чого зробити", – каже сестра жінки Оксана.
Після закінчення навчання Мар’яну відправили у Бердянськ, а вже з 2017 року військова медикиня їздила на ротації у зону АТО, де надавала допомогу бійцям.
Її мама у інтерв’ю ВВС згадує, як дочка розповідала історію про те, як у неї на руках помер молодий хлопець, і у той момент задзвонив його телефон.
"Мар’яна казала, що то дзвонила його мама. Я тоді уявила собі, як це – матері почути, що немає її дитини", – говорить жінка.
Повідомила про вагітність емодзі мами й тата з маленькою дитиною
У Маріуполь Мар’яну відправили служити ще до повномасштабної війни. Саме там вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Василем. Йому, за словами рідних, вдалося виїхати з Маріуполя у Львів.
Коли почався наступ росіян на місто, медикиня з побратимами та місцевими мешканцями знаходилася на території маріупольського заводу Ілліча. На зв'язок з рідними виходила не часто. Говорила, що жива, і що у них закінчуються медикаменти, зброя та харчі.
Про свою вагітність жінка дізналася під час війни.
Її чоловік Василь розповідав ВВС, що Мар’яна встигла повідомити йому цю важливу новину.
|Про свою вагітність жінка дізналася під час війни
"Вона дуже хотіла розповісти мені особисто, але натомість надіслала мені маленькі підказки – емодзі мами й тата з маленькою дитиною", – каже він.
Рідні Мар’яни розповідають, що були дні, коли вагітна жінка за цілий день з’їдала лише два яблука. Вона лягала на кілька хвилин у спальник, плакала, згадувала смачні страви мами і їй ставало трохи легше. Казала, що у перші тижні вагітності їй постійно хотілося плакати і їсти, але доволка була війна, і вона, як медик, мусила надавати допомогу людям, зокрема переносити поранених.
Подруга Ксенія показала свою переписку з Мар’яною у березні 2022 року. Ксенія питає її: "Ти їла? Спала?". "Привіт. Все добре, я тримаюся", – відповіла їй Мар’яна 2 березня.
Після цього новин від військової медикині не було довгих 10 днів. А потім від неї прийшло два слова: "Я жива".
Мар’яна перебувала в Оленівці
Сестра Оксана говорить, що вони дізналися про те, що Мар’яна у полоні з російського відео, яке надіслали знайомі.
На відео кадирівець звертається до неї зі словами: "Я бачу тут і дівчина є".
"Вона стояла у бушлаті, маленька, дрібненька, сама серед чоловіків", – каже сестра.
За весь час перебування Мар’яни у полоні їй дали поспілкуватися з рідними один раз, у травні.
"Вона знаходилася у Оленівці, їй дали дозвіл на один телефонний дзвінок. Вона сказала, що жива, що їй покращили умови – годують раз на день, дають вітаміни", – розповідає Оксана.
Утім, колишня ув’язнена Анна Ворошева, яка перебувала разом з Мамоновою, розповіла ВВС, що Мар’яна була в кімнаті з понад 20 іншими ув’язненими. А коли вона прибула, їй довелося спати на підлозі.
|Нарешті 22 вересня Мар’яну Мамонову привезли в Україну
"Жінки весь час спілкувалися між собою, і вона сказала нам, що вагітна. Відразу всі намагалися їй допомогти – давали їй їсти, стежили, щоб вона була на свіжому повітрі", – каже Анна.
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Згодом Маря’ну перевели до кімнати з меншою кількістю людей, а її співкамерниці подбали про те, щоб вона могла спати на одному з двох ліжок у кімнаті щоночі.
За словами Ворошевої, Мар’яна була оптимістично налаштована, була впевнена, що її обміняють і почувала себе непогано.
"Вона – медик, розуміє свій організм. Дитина вчасно почала рухатися, тому вона зрозуміла, що все добре", – говорить колишня ув’язнена.
Тим часом родина Мар’яни намагалася якомога більше дізнатися про її стан.
"У нас була людина, яка передавала інформацію. Повідомляли, що Мар’яну утримують окремо від всіх та 1-2 рази на тиждень випускають гуляти під охороною", – говорить сестра дівчини.
Сім’я зверталася до Червоного хреста, до віце-прем’єрки Ірини Верещук, на "гарячу лінію" для родичів полонених.
"Червоний хрест тільки через 4 місяці нам підтвердив, що Мар’яна у полоні. Був випадок, коли її хотіли обміняти, вже у автобус посадили, але через невідомі причини висадили.
На "гарячій лінії" нам говорили, що інформація про Мар’яну буде пізніше", – згадує Оксана.
До кампанії за звільнення Мар'яни долучилася і громадськість: на її підтримку проводили флешмоби і акції. Жінки публікували на своїх сторінках її і свої фото під час вагітності, щоб привернути увагу світової спільноти.
|Акція на підтримку Мар'яни
Рідні хвилювалися не тільки за Мар’яну і за те, як пройдуть пологи, але й за її майбутню дитину, яка має народитися у кінці вересня.
"Дитину неможливо тримати в таких умовах, тому її можуть просто забрати. Мар’яна, мабуть, через це дуже спустошена. Мати і її діти – скрізь святе... Нехай її визволяють. По-людськи відпустять. Вона хороша людина, вона, як сонечко маленьке", – казав її чоловік Василь.
Нарешті 22 вересня Мар’яну Мамонову привезли в Україну. ЇЇ сестра Оксана запевнила, що колишня полонена почувається добре і наразі знаходиться у лікарні.
"Вона відпочиває і готується до пологів", – каже вона. Оксана також повідомила, що на днях Мар’яна побачить батьків, які вже їдуть до неї.
Буде у Мар’яни хлопчик чи дівчинка, невідомо. За словами сестри, стать майбутньої дитини вона дізнаватися не хотіла, щоб зробити самій собі сюрприз.
Яна Осадча, "УП. Життя"