Повернулася на 9-му місяці вагітності: історія медикині, яку звільнили з російського полону

22 вересня з російського полону відпустили військову медикиню Мар’яну Мамонову з Рівненщини, яка знаходиться на 9 місяці вагітності.

Мар’яну та ще понад 200 українських військових, які боронили Маріуполь, обміняли на Віктора Медведчука і російських військових.

Саме Мар’яна перша вийшла з автобуса, який привіз українців на рідну землю. Наразі вона у лікарні, відпочиває, готується до пологів, а днями нарешті побачиться з батьками, які вже їдуть до неї.

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Цій щасливій зустрічі передували довгі місяці очікування: жінка перебувала у полоні з початку весни 2022 року.

"Українська правда. Життя" поспілкувалася з сестрою Мар’яни Оксаною та подругою Ксенією, які розповіли її історію.

Була захоплена своєю професією

Мар’яна обрала професію медика за покликанням. Закінчила медичний, а потім навчалася в академії на військового медика у Києві.

Мар’яна Мамонова на службі і на весіллі

"Вона була захоплена своєю професією, казала, що сьогодні нашій країні потрібні військові медики, які будуть надавати допомогу хлопцям у зоні бойових дій.

Вона казала, що більшість людей обирають позицію – моя хата з краю, а вона хотіла довести, що можна своїми зусиллями багато чого зробити", – каже сестра жінки Оксана.

Після закінчення навчання Мар’яну відправили у Бердянськ, а вже з 2017 року військова медикиня їздила на ротації у зону АТО, де надавала допомогу бійцям.

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Її мама у інтерв’ю ВВС згадує, як дочка розповідала історію про те, як у неї на руках помер молодий хлопець, і у той момент задзвонив його телефон.

"Мар’яна казала, що то дзвонила його мама. Я тоді уявила собі, як це – матері почути, що немає її дитини", – говорить жінка.

Повідомила про вагітність емодзі мами й тата з маленькою дитиною

У Маріуполь Мар’яну відправили служити ще до повномасштабної війни. Саме там вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Василем. Йому, за словами рідних, вдалося виїхати з Маріуполя у Львів.

Коли почався наступ росіян на місто, медикиня з побратимами та місцевими мешканцями знаходилася на території маріупольського заводу Ілліча. На зв'язок з рідними виходила не часто. Говорила, що жива, і що у них закінчуються медикаменти, зброя та харчі.

Про свою вагітність жінка дізналася під час війни.

Її чоловік Василь розповідав ВВС, що Мар’яна встигла повідомити йому цю важливу новину.

Про свою вагітність жінка дізналася під час війни

"Вона дуже хотіла розповісти мені особисто, але натомість надіслала мені маленькі підказки – емодзі мами й тата з маленькою дитиною", – каже він.

Рідні Мар’яни розповідають, що були дні, коли вагітна жінка за цілий день з’їдала лише два яблука. Вона лягала на кілька хвилин у спальник, плакала, згадувала смачні страви мами і їй ставало трохи легше. Казала, що у перші тижні вагітності їй постійно хотілося плакати і їсти, але доволка була війна, і вона, як медик, мусила надавати допомогу людям, зокрема переносити поранених.

Подруга Ксенія показала свою переписку з Мар’яною у березні 2022 року. Ксенія питає її: "Ти їла? Спала?". "Привіт. Все добре, я тримаюся", – відповіла їй Мар’яна 2 березня.

Після цього новин від військової медикині не було довгих 10 днів. А потім від неї прийшло два слова: "Я жива".

Мар’яна перебувала в Оленівці

Сестра Оксана говорить, що вони дізналися про те, що Мар’яна у полоні з російського відео, яке надіслали знайомі.

На відео кадирівець звертається до неї зі словами: "Я бачу тут і дівчина є".

"Вона стояла у бушлаті, маленька, дрібненька, сама серед чоловіків", – каже сестра.

За весь час перебування Мар’яни у полоні їй дали поспілкуватися з рідними один раз, у травні.

"Вона знаходилася у Оленівці, їй дали дозвіл на один телефонний дзвінок. Вона сказала, що жива, що їй покращили умови – годують раз на день, дають вітаміни", – розповідає Оксана.

Утім, колишня ув’язнена Анна Ворошева, яка перебувала разом з Мамоновою, розповіла ВВС, що Мар’яна була в кімнаті з понад 20 іншими ув’язненими. А коли вона прибула, їй довелося спати на підлозі.

Нарешті 22 вересня Мар’яну Мамонову привезли в Україну

"Жінки весь час спілкувалися між собою, і вона сказала нам, що вагітна. Відразу всі намагалися їй допомогти – давали їй їсти, стежили, щоб вона була на свіжому повітрі", – каже Анна.

Згодом Маря’ну перевели до кімнати з меншою кількістю людей, а її співкамерниці подбали про те, щоб вона могла спати на одному з двох ліжок у кімнаті щоночі.

За словами Ворошевої, Мар’яна була оптимістично налаштована, була впевнена, що її обміняють і почувала себе непогано.

"Вона – медик, розуміє свій організм. Дитина вчасно почала рухатися, тому вона зрозуміла, що все добре", – говорить колишня ув’язнена.

Тим часом родина Мар’яни намагалася якомога більше дізнатися про її стан.

"У нас була людина, яка передавала інформацію. Повідомляли, що Мар’яну утримують окремо від всіх та 1-2 рази на тиждень випускають гуляти під охороною", – говорить сестра дівчини.

Сім’я зверталася до Червоного хреста, до віце-прем’єрки Ірини Верещук, на "гарячу лінію" для родичів полонених.

"Червоний хрест тільки через 4 місяці нам підтвердив, що Мар’яна у полоні. Був випадок, коли її хотіли обміняти, вже у автобус посадили, але через невідомі причини висадили.

На "гарячій лінії" нам говорили, що інформація про Мар’яну буде пізніше", – згадує Оксана.

До кампанії за звільнення Мар'яни долучилася і громадськість: на її підтримку проводили флешмоби і акції. Жінки публікували на своїх сторінках її і свої фото під час вагітності, щоб привернути увагу світової спільноти.

Акція на підтримку Мар'яни

Рідні хвилювалися не тільки за Мар’яну і за те, як пройдуть пологи, але й за її майбутню дитину, яка має народитися у кінці вересня.

"Дитину неможливо тримати в таких умовах, тому її можуть просто забрати. Мар’яна, мабуть, через це дуже спустошена. Мати і її діти – скрізь святе... Нехай її визволяють. По-людськи відпустять. Вона хороша людина, вона, як сонечко маленьке", – казав її чоловік Василь.

Нарешті 22 вересня Мар’яну Мамонову привезли в Україну. ЇЇ сестра Оксана запевнила, що колишня полонена почувається добре і наразі знаходиться у лікарні.

"Вона відпочиває і готується до пологів", – каже вона. Оксана також повідомила, що на днях Мар’яна побачить батьків, які вже їдуть до неї.

Буде у Мар’яни хлопчик чи дівчинка, невідомо. За словами сестри, стать майбутньої дитини вона дізнаватися не хотіла, щоб зробити самій собі сюрприз.

Яна Осадча, "УП. Життя"