Йшли 8 км нерозмінованою місцевістю: волонтери відшукали котів-втікачів в Ізюмі

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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25 вересня 2022

Волонтери знайшли у звільненому від окупантів Ізюмі на Харківщині домашніх улюбленців подружжя похилого віку.

Котики Річард та Баксік ще кілька місяців тому, налякані вибухами, вирвалися з переноски та втекли від господарів під час евакуації з тоді ще окупованого росіянами міста, розповідають в громадській організації UAnimals.

"Сімейну пару евакуювали з Ізюма змерзлими та дуже знесиленими. Вони не хотіли їхати без своїх улюбленців, але довелося", – додають зоозахисники.

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Не маючи змоги відшукати котів, господарі насипали їм всюди корму та налили багато води, сподіваючись, що тварини повернуться додому. Дізнатися про стан і долю домашніх улюбленців не було нагоди, доки Збройні сили не звільнили Ізюм від російських загарбників.

"Минув не один місяць. За цей час чоловік з жінкою собі місця не знаходили, переживаючи за своїх улюбленців. І допоки Ізюм не визволили, не було змоги про них дізнатися", – розповідають у громадській організації.

Після деокупації міста волонтери благодійного фонду "Милосердя та здоров’я" привезли корми змученим окупацією тваринам. На прохання зоозахисників вони також погодилися пошукати Річарда та Баксіка. 

Волонтерам довелося йти пішки 8 кілометрів до пункту призначення, адже їхати через річку було неможливо. Більше того, щоб знайти тварин, волонтери ризикували життям, адже місцевість довкола не була розмінованою.

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Йдучи до будинку господарів Річарда та Баксіка, волонтери паралельно годували безпритульних тварин міста та роздавали корми його мешканцям для їхніх чотирилапих улюбленців.

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"Як сказала одна із місцевих жительок, в Ізюмі дуже багато тварин постріляли окупанти, але й багато живуть на вулицях, покинуті господарями під час евакуації", – розповідають зоозахисники.

Коли волонтери дійшли до місця призначення, то з'ясували, що за котиками доглядали сусіди. Тварини були змученими, худими, хворими, де-не-де навіть без шерсті, проте живими. Волонтери нагодували їх, забрали в переноски та доставили до родича власників у Київ.

Нині Річард та Баксік знаходяться у ветеринарній клініці, однак зовсім скоро вони повернуться до господарів, запевняють в UAnimals.

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