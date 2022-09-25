Йшли 8 км нерозмінованою місцевістю: волонтери відшукали котів-втікачів в Ізюмі

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
15313
25 вересня 2022

Волонтери знайшли у звільненому від окупантів Ізюмі на Харківщині домашніх улюбленців подружжя похилого віку.

Котики Річард та Баксік ще кілька місяців тому, налякані вибухами, вирвалися з переноски та втекли від господарів під час евакуації з тоді ще окупованого росіянами міста, розповідають в громадській організації UAnimals.

"Сімейну пару евакуювали з Ізюма змерзлими та дуже знесиленими. Вони не хотіли їхати без своїх улюбленців, але довелося", – додають зоозахисники.

Не маючи змоги відшукати котів, господарі насипали їм всюди корму та налили багато води, сподіваючись, що тварини повернуться додому. Дізнатися про стан і долю домашніх улюбленців не було нагоди, доки Збройні сили не звільнили Ізюм від російських загарбників.

"Минув не один місяць. За цей час чоловік з жінкою собі місця не знаходили, переживаючи за своїх улюбленців. І допоки Ізюм не визволили, не було змоги про них дізнатися", – розповідають у громадській організації.

Після деокупації міста волонтери благодійного фонду "Милосердя та здоров’я" привезли корми змученим окупацією тваринам. На прохання зоозахисників вони також погодилися пошукати Річарда та Баксіка. 

Волонтерам довелося йти пішки 8 кілометрів до пункту призначення, адже їхати через річку було неможливо. Більше того, щоб знайти тварин, волонтери ризикували життям, адже місцевість довкола не була розмінованою.

Читайте також: "Вони лежали, притулившись один до одного". Історія життя та загибелі восьми родичів, могили яких знайшли в Ізюмі

Йдучи до будинку господарів Річарда та Баксіка, волонтери паралельно годували безпритульних тварин міста та роздавали корми його мешканцям для їхніх чотирилапих улюбленців.

"Як сказала одна із місцевих жительок, в Ізюмі дуже багато тварин постріляли окупанти, але й багато живуть на вулицях, покинуті господарями під час евакуації", – розповідають зоозахисники.

Коли волонтери дійшли до місця призначення, то з'ясували, що за котиками доглядали сусіди. Тварини були змученими, худими, хворими, де-не-де навіть без шерсті, проте живими. Волонтери нагодували їх, забрали в переноски та доставили до родича власників у Київ.

Нині Річард та Баксік знаходяться у ветеринарній клініці, однак зовсім скоро вони повернуться до господарів, запевняють в UAnimals.

Читайте також: В Ізюмі знайшли поховання цілої родини з 5-річною дитиною: що про них відомо


Реклама:


 3056
Суспільство

Президентка "Карітас Україна": Кожен покликаний бути даром для інших людей

Ірина Дробович, Олена Чигрин
 84971
Суспільство

Повернулася на 9-му місяці вагітності: історія медикині, яку звільнили з російського полону

Яна Осадча
 13610
Суспільство

Київські хащі: що приховують зелені зони столиці

Джонатон Торнбулл
Реклама:

Головне на сайті


Суспільство

Президентка "Карітас Україна": Кожен покликаний бути даром для інших людей

Ірина Дробович, Олена Чигрин
Казково, але страшно: як виглядає засніжена вершина гори Піп Іван. ФОТО
Звільнений із полону захисник Маріуполя "Хорус" освідчився коханій у лікарні. ВІДЕО
З’явилися шахраї: сестра звільненого з полону РФ морпіха Діанова припинила збір коштів на лікування брата
Звільнена з полону РФ вагітна медикиня Мамонова стала мамою
Мінреінтеграції запустило чат-бот для депортованих українців, які хочуть повернутися додому
Суспільство

Повернулася на 9-му місяці вагітності: історія медикині, яку звільнили з російського полону

Яна Осадча
Суспільство

Київські хащі: що приховують зелені зони столиці

Джонатон Торнбулл