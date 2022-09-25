Йшли 8 км нерозмінованою місцевістю: волонтери відшукали котів-втікачів в Ізюмі

Волонтери знайшли у звільненому від окупантів Ізюмі на Харківщині домашніх улюбленців подружжя похилого віку.

Котики Річард та Баксік ще кілька місяців тому, налякані вибухами, вирвалися з переноски та втекли від господарів під час евакуації з тоді ще окупованого росіянами міста, розповідають в громадській організації UAnimals.

"Сімейну пару евакуювали з Ізюма змерзлими та дуже знесиленими. Вони не хотіли їхати без своїх улюбленців, але довелося", – додають зоозахисники.

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Не маючи змоги відшукати котів, господарі насипали їм всюди корму та налили багато води, сподіваючись, що тварини повернуться додому. Дізнатися про стан і долю домашніх улюбленців не було нагоди, доки Збройні сили не звільнили Ізюм від російських загарбників.

"Минув не один місяць. За цей час чоловік з жінкою собі місця не знаходили, переживаючи за своїх улюбленців. І допоки Ізюм не визволили, не було змоги про них дізнатися", – розповідають у громадській організації.

Після деокупації міста волонтери благодійного фонду "Милосердя та здоров’я" привезли корми змученим окупацією тваринам. На прохання зоозахисників вони також погодилися пошукати Річарда та Баксіка.

Волонтерам довелося йти пішки 8 кілометрів до пункту призначення, адже їхати через річку було неможливо. Більше того, щоб знайти тварин, волонтери ризикували життям, адже місцевість довкола не була розмінованою.

Йдучи до будинку господарів Річарда та Баксіка, волонтери паралельно годували безпритульних тварин міста та роздавали корми його мешканцям для їхніх чотирилапих улюбленців.

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"Як сказала одна із місцевих жительок, в Ізюмі дуже багато тварин постріляли окупанти, але й багато живуть на вулицях, покинуті господарями під час евакуації", – розповідають зоозахисники.

Коли волонтери дійшли до місця призначення, то з'ясували, що за котиками доглядали сусіди. Тварини були змученими, худими, хворими, де-не-де навіть без шерсті, проте живими. Волонтери нагодували їх, забрали в переноски та доставили до родича власників у Київ.

Нині Річард та Баксік знаходяться у ветеринарній клініці, однак зовсім скоро вони повернуться до господарів, запевняють в UAnimals.