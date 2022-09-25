Звільнений із полону захисник Маріуполя "Хорус" освідчився коханій у лікарні. ВІДЕО

Захисник Маріуполя і військовий "Азова" Лев Пашко із позивним "Хорус" одразу після звільнення із російського полону освідчився своїй дівчині Діані.

Пропозицію коханій, з якою Лев перебуває у стосунках уже три роки, він зробив у палаті госпіталю, де нині проходить лікування. Зворушливе відео оприлюднила у Facebook Національна гвардія України.

Водночас, як розповіла "Українській правді. Життя" наречена Лева, вперше пропозицію він зробив їй ще 30-го березня, коли боронив Маріуполь від російської навали.

"Сказав: "Ти там плануй, а я тут розберусь". Коли він лежав з пораненням на "Азовсталі", ми навіть обирали місце проведення весілля", – розповідає Діана.

Лев Пашко разом зі своєю нареченою Діаною. Фото: Nizhna_Zhinka/Twitter

А потім її коханий зі своїми побратимами потрапив у російський полон. Дівчина зізнається, що протягом усіх чотирьох місяців із нетерпінням чекала на дзвінок зі словами "Мене обміняли" і не втрачала віри у те, що це таки станеться.

"Я знала, що він повернеться. Він обіцяв. А обіцянки Лев стримує", – наголошує Діана.

День і мить, коли її коханий нарешті опинився в Україні, вона називає "справжнім святом":

"Чути його бархатний голос вперше за стільки часу було справжнім святом. Ми поїхали до нього разом з рідними, він так посміхався нам, нарешті можна було видихнути".

Одразу після повернення з полону "Хорус" освідчився коханій вже не по телефону. Як розповідає Діана, мама Лева принесла обручку синові у лікарню. Там він, попри травму, став на коліно і попросив її руки.

"Льва перевезли в лікарню, на стаціонар. Його мама принесла обручку і він тут же вирішив зробити пропозицію. Покликав побратимів і став на одне коліно", – згадує дівчина.

Також Діана розповідає, що одружитися планують у тій же лікарні за тиждень-два, а саме весілля святкуватимуть тоді, коли Лев повністю стане на ноги.

"В нього попереду лікування, а потім довге і щасливе сімейне життя. Я зроблю все для цього", – наголошує Діана.

Лев Пашко – 22-річний випускник Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна". Як повідомляє Армія Inform, військовий уже має чималий список воєнних заслуг.

Служить в "Азові" Лев із 2017-го. Указом президента України від 25 березня 2022 року Пашка було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Невдовзі після відзначення першою державною нагородою "Хорусу" було присвоєно чергове військове звання "лейтенант". А 17 квітня указом президента Леву присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".