Стала вдовою після трьох днів у шлюбі: історія кохання захисників на "Азовсталі"

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
29038
11 травня 2022

У блокадному Маріуполі на заводі "Азовсталь" українська захисниця Валерія стала нареченою, дружиною, а згодом вдовою.

У місці, де тривають найважчі бої з російськими окупантами, дівчина та український прикордонник Андрій побралися 5 травня. Однак через три дні чоловік загинув, захищаючи Україну, повідомляє "Укрінформ".

"Нас одружили в день народження "Азову". Прикордонника й азовочку. Просто зробили рапорт. Тут, під вибухами і обстрілами. Але це був такий щасливий день і щасливе фото", – пише дівчина.

Валерія розповідає, що коханий Андрій сам змайстрував їм імпровізовані обручки з фольги.

Валерія та Андрій

Читайте також: У Херсоні лікарі-інтерни стали першою парою, яка одружилась у місті за час війни

"Андрій зробив мені на Азовсталі обручки з фольги... Вони були ідеальні...", – пригадує Валерія.

Обручки з фольги

Жінка пообіцяла коханому вибратись із міста в облозі і прожити життя за них двох. 

Наостанок Валерія присвятила Андрію такі слова:

"Ти три дні був моїм законним чоловіком.

І цілу вічність ти – моє кохання.

Мій рідний, мій турботливий, мій мужній...

Ти був і є найкращий.

Мені лишилося твоє прізвище, твоя любляча родина і спогади про щасливий час разом."

Валерія та Андрій

Читайте також: Остання зачіпка. Як онука шукала звістку про живого дідуся у блокадному Маріуполі




 1543
Суспільство

"Швидка" повернулася пустою. Як медики їздили рятувати людей з "Азовсталі"

Вікторія Андрєєва
 9307
Суспільство

"‎Птахи співають, навіть коли стріляють гармати"‎. Як живе Київ зараз. ФОТОРЕПОРТАЖ

За підтримки хмарного оператора GigaCloud
 26555
Суспільство

"Міста, яке любила, більше немає". Історії тих, кому вдалося вибратися з окупованого Ізюма

Наталія Міняйло

Головне на сайті


Суспільство

"Швидка" повернулася пустою. Як медики їздили рятувати людей з "Азовсталі"

Вікторія Андрєєва
Стала вдовою після трьох днів у шлюбі: історія кохання захисників на "Азовсталі"
Як увійти на інформаційну сторінку ЗНО-2022? МОН запускає "гарячу лінію"
В Одесі бійці тероборони знайшли стародавні амфори
Уламок пройшов крізь увесь мозок: як лікарі врятували життя 9-річній Софійці
Індивідуальний графік канікул: коли львівські школярі завершать навчання
Суспільство

"‎Птахи співають, навіть коли стріляють гармати"‎. Як живе Київ зараз. ФОТОРЕПОРТАЖ

За підтримки хмарного оператора GigaCloud
Суспільство

"Міста, яке любила, більше немає". Історії тих, кому вдалося вибратися з окупованого Ізюма

Наталія Міняйло