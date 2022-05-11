Стала вдовою після трьох днів у шлюбі: історія кохання захисників на "Азовсталі"

У блокадному Маріуполі на заводі "Азовсталь" українська захисниця Валерія стала нареченою, дружиною, а згодом вдовою.
У місці, де тривають найважчі бої з російськими окупантами, дівчина та український прикордонник Андрій побралися 5 травня. Однак через три дні чоловік загинув, захищаючи Україну, повідомляє "Укрінформ".
"Нас одружили в день народження "Азову". Прикордонника й азовочку. Просто зробили рапорт. Тут, під вибухами і обстрілами. Але це був такий щасливий день і щасливе фото", – пише дівчина.
Валерія розповідає, що коханий Андрій сам змайстрував їм імпровізовані обручки з фольги.
|Валерія та Андрій
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"Андрій зробив мені на Азовсталі обручки з фольги... Вони були ідеальні...", – пригадує Валерія.
|Обручки з фольги
Жінка пообіцяла коханому вибратись із міста в облозі і прожити життя за них двох.
Наостанок Валерія присвятила Андрію такі слова:
"Ти три дні був моїм законним чоловіком.
І цілу вічність ти – моє кохання.
Мій рідний, мій турботливий, мій мужній...
Ти був і є найкращий.
Мені лишилося твоє прізвище, твоя любляча родина і спогади про щасливий час разом."
|Валерія та Андрій
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