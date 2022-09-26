"Це твій внесок у перемогу": митці закликали українців в окупації не йти на "референдуми"

Відомі артисти звернулись до українців на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині, які опинились в окупації.
Митці висловили свою підтримку у коротких відеозверненнях, які опублікували у Центрі національного супротиву.
Культурні діячі закликали не йти на референдуми та нагадали, що Збройні сили України працюють над тим, щоб повернути захоплені території.
"Не йди на референдум! Це твій внесок у перемогу, яка обов'язково буде за нами!", – зазначив актор Констянтин Войтенко.
Крім нього, до культурного супротиву приєднались:
- Ігор Кондратюк, продюсер;
- Андрій Яценко, соліст Green Gray;
- Лілія Ребрик, актриса, телеведуча;
- Ксенія Мішина, актриса;
- DziDzio та Олександр Пономарьов;
- Тарас Цимбалюк, актор, волонтер;
- Тарас Тополя, співак та музикант, гурт "Антитіла".
"Ніколи Україна не буде частиною Росії!", – наголосив актор Станіслав Боклан у зверненні.
Крім референдуму митці також закликають ігнорувати "паспортизацію", за можливості – виїхати з окупованих територій до звільнення регіону.
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