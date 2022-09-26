"Це твій внесок у перемогу": митці закликали українців в окупації не йти на "референдуми"

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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26 вересня 2022

Відомі артисти звернулись до українців на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині, які опинились в окупації.

Митці висловили свою підтримку у коротких відеозверненнях, які опублікували у Центрі національного супротиву.

Культурні діячі закликали не йти на референдуми та нагадали, що Збройні сили України працюють над тим, щоб повернути захоплені території.

"Не йди на референдум! Це твій внесок у перемогу, яка обов'язково буде за нами!", – зазначив актор Констянтин Войтенко.

Крім нього, до культурного супротиву приєднались:

  • Ігор Кондратюк, продюсер;
  • Андрій Яценко, соліст Green Gray;
  • Лілія Ребрик, актриса, телеведуча;
  • Ксенія Мішина, актриса;
  • DziDzio та Олександр Пономарьов;
  • Тарас Цимбалюк, актор, волонтер;
  • Тарас Тополя, співак та музикант, гурт "Антитіла".

"Ніколи Україна не буде частиною Росії!", – наголосив актор Станіслав Боклан у зверненні.

Крім референдуму митці також закликають ігнорувати "паспортизацію", за можливості – виїхати з окупованих територій до звільнення регіону.

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