Мінреінтеграції запустило чат-бот для депортованих українців, які хочуть повернутися додому

Для українців, які потребують евакуації або гуманітарної допомоги, запустили офіційний чат-бот Minre_1548_Help_Bot.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Чат-бот створили спеціально для звернень громадян, які:
- перебувають на тимчасово окупованих територіях і потребують евакуації та/або гуманітарної допомоги;
- були примусово депортовані окупантами до РФ або до інших країн і хочуть повернутись на Батьківщину.
|Фото: halfpoint/Depositphotos
Щоб скористатися чат-ботом, необхідно залишити свій номер телефону, після чого із запитувачем зв’яжеться оператор. У МінТОТ запевняють, що не передають персональних даних третім особам, а використовують їх, за вашої згоди, як інструмент для зворотного зв'язку та надання адресної допомоги.
Також нині триває евакуація українців з територій активних бойових дій. Станом на 18 вересня з Донеччини вдалося вивезти у безпечні регіони близько 82 тисяч українців: передусім, жінок, дітей, людей похилого віку.
"Мінреінтеграції продовжує координувати евакуацію населення з територій, де ведуться бойові дії, тимчасово окупованих та деокупованих територій", – наголошують у відомстві.
Українці, які потребують допомоги, також можуть звертатися на гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань за номером 15-48, яка працює цілодобово.
Також можна звернутися через мобільні застосунки WhatsApp/Telegram/Viber за номером +38 (096) 078 84 33.
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Нагадаємо, 7 вересня віцепрем'єр-міністр,міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала жителів населених пунктів, розташованих поблизу Запорізької атомної електростанції, евакуюватися самотужки, тому що Росія на гуманітарні коридори не погоджується.
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