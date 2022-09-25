Мінреінтеграції запустило чат-бот для депортованих українців, які хочуть повернутися додому

Для українців, які потребують евакуації або гуманітарної допомоги, запустили офіційний чат-бот Minre_1548_Help_Bot.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Чат-бот створили спеціально для звернень громадян, які:

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перебувають на тимчасово окупованих територіях і потребують евакуації та/або гуманітарної допомоги;

були примусово депортовані окупантами до РФ або до інших країн і хочуть повернутись на Батьківщину.

Щоб скористатися чат-ботом, необхідно залишити свій номер телефону, після чого із запитувачем зв’яжеться оператор. У МінТОТ запевняють, що не передають персональних даних третім особам, а використовують їх, за вашої згоди, як інструмент для зворотного зв'язку та надання адресної допомоги.

Також нині триває евакуація українців з територій активних бойових дій. Станом на 18 вересня з Донеччини вдалося вивезти у безпечні регіони близько 82 тисяч українців: передусім, жінок, дітей, людей похилого віку.

"Мінреінтеграції продовжує координувати евакуацію населення з територій, де ведуться бойові дії, тимчасово окупованих та деокупованих територій", – наголошують у відомстві.

Українці, які потребують допомоги, також можуть звертатися на гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань за номером 15-48, яка працює цілодобово.

Також можна звернутися через мобільні застосунки WhatsApp/Telegram/Viber за номером +38 (096) 078 84 33.

Нагадаємо, 7 вересня віцепрем'єр-міністр,міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала жителів населених пунктів, розташованих поблизу Запорізької атомної електростанції, евакуюватися самотужки, тому що Росія на гуманітарні коридори не погоджується.