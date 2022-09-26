​Все більше школярів повертається до очної та змішаної форми навчання – Шкарлет

Учні поступово повертаються до традиційного формату навчання, зокрема до очної або змішаної форми.
Про це заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
За даними МОН, впродовж 2 тижнів кількість учнів, які перейшли на офлайн-навчання, збільшилась на 20,5 тисяч, а на змішану – майже на 120 тисяч.
"Постійно спостерігається рух від однієї форми навчання до іншої.
В очному або змішаному форматах навчаються понад 2,06 млн учнів, дистанційно – майже 1,96 млн учнів", – зазначив міністр.
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Очно навчаються переважно у:
- Львівській області;
- Закарпатській області;
- Івано-Франківській області;
- місті Київ.
Змішану форму найчастіше використовують у Львівській, Київській та Одеській областях.
Діти повертаються до школи завдяки обладнанню захисних споруд.
"За останніми даними, 68,4% шкіл мають облаштовані укриття для перебування в них учнів, учителів та працівників закладів", – сказав Шкарлет.
Він додав, що перевірки тривають.
Нагадаємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, якими мають бути укриття.
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