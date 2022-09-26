​Все більше школярів повертається до очної та змішаної форми навчання – Шкарлет

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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26 вересня 2022

Учні поступово повертаються до традиційного формату навчання, зокрема до очної або змішаної форми.

Про це заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

За даними МОН, впродовж 2 тижнів кількість учнів, які перейшли на офлайн-навчання, збільшилась на 20,5 тисяч, а на змішану – майже на 120 тисяч.

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"Постійно спостерігається рух від однієї форми навчання до іншої. 

В очному або змішаному форматах навчаються понад 2,06 млн учнів, дистанційно – майже 1,96 млн учнів", – зазначив міністр.

 Фото: Syda_Productions / Depositphotos

Очно навчаються переважно у:

  • Львівській області;
  • Закарпатській області; 
  • Івано-Франківській області;
  • місті Київ.

Змішану форму найчастіше використовують у Львівській, Київській та Одеській областях.

Діти повертаються до школи завдяки обладнанню захисних споруд.

"За останніми даними, 68,4% шкіл мають облаштовані укриття для перебування в них учнів, учителів та працівників закладів", – сказав Шкарлет.

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Він додав, що перевірки тривають.

Нагадаємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, якими мають бути укриття.

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