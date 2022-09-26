​Все більше школярів повертається до очної та змішаної форми навчання – Шкарлет

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
3858
26 вересня 2022

Учні поступово повертаються до традиційного формату навчання, зокрема до очної або змішаної форми.

Про це заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

За даними МОН, впродовж 2 тижнів кількість учнів, які перейшли на офлайн-навчання, збільшилась на 20,5 тисяч, а на змішану – майже на 120 тисяч.

"Постійно спостерігається рух від однієї форми навчання до іншої. 

В очному або змішаному форматах навчаються понад 2,06 млн учнів, дистанційно – майже 1,96 млн учнів", – зазначив міністр.

 Фото: Syda_Productions / Depositphotos

Очно навчаються переважно у:

  • Львівській області;
  • Закарпатській області; 
  • Івано-Франківській області;
  • місті Київ.

Змішану форму найчастіше використовують у Львівській, Київській та Одеській областях.

Діти повертаються до школи завдяки обладнанню захисних споруд.

"За останніми даними, 68,4% шкіл мають облаштовані укриття для перебування в них учнів, учителів та працівників закладів", – сказав Шкарлет.

Він додав, що перевірки тривають.

Нагадаємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, якими мають бути укриття.

Читайте також: Музей замість банального укриття: у Житомирі вчитель поповнив сховище експонатами


Реклама:


 599
Суспільство

Вагони, сповнені болю. Історія лікарки з евакуаційного медичного потягу

Діана Кречетова
 6005
САДИ

"Війна у розпалі, а ми саджаємо черешні". Історія ягідного саду із серця України

Діана Кречетова
 4583
Суспільство

Президентка "Карітас Україна": Кожен покликаний бути даром для інших людей

Ірина Дробович, Олена Чигрин
Реклама:

Головне на сайті


Суспільство

Вагони, сповнені болю. Історія лікарки з евакуаційного медичного потягу

Діана Кречетова
Бабак-віщун Тимко пережив російську окупацію на Харківщині
Фотограф із США створив найчіткіше зображення Юпітера. ФОТО
Хірурги із Волині дістали у жінки із жовчного міхура 81 камінь
​Все більше школярів повертається до очної та змішаної форми навчання – Шкарлет
"Їдьте на Щекавицю": українці будують інтимні плани на випадок застосування ядерної зброї
САДИ

"Війна у розпалі, а ми саджаємо черешні". Історія ягідного саду із серця України

Діана Кречетова
Суспільство

Президентка "Карітас Україна": Кожен покликаний бути даром для інших людей

Ірина Дробович, Олена Чигрин