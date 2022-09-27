У Китаї вперше клонували арктичного вовка, сурогатною мамою був бігль. ФОТО

Китайська компанія, що клонує домашніх тварин, заявила про народження першого у світі клонованого арктичного вовка.

Вовчиці дали ім'я Майя, повідомляє Science alert та компанія Sinogene Biotechnology.

Відео з клонованим вовком Sinogene представили на пресконференції у Пекіні.

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Тварину виносила "несподівана" сурогатна мати – собака породи бігль.

Донорську клітину взяли зі зразка шкіри дикої самки арктичного вовка з Канади – вовчицю також звали Майя.

Фото: компанія Sinogene

Китайська компанія Sinogene спеціалізується на клонуванні мертвих домашніх тварин, таких як коти, собаки та коні, для приватних замовників.

Однак у 2020 році компанія взялася за клонування арктичного вовка, щоб врятувати цей вид, адже він був включений до Червоного списку видів, що перебувають під загрозою зникнення у 2012 році.

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Вовчиці дали ім'я Майя

"Щоб врятувати зникаючих тварин і захистити біорізноманіття, Sinogene та Harbin Polar Park розпочали дослідницьку співпрацю з клонування у 2020 році. Після двох років напруженої роботи 10 червня 2022 року в Пекіні народився перший у світі клонований арктичний вовк", – кажуть у компанії.

Дослідники Sinogene спочатку створили 137 ембріонів арктичного вовка, 85 з яких були успішно пересаджені сурогатним мамам-біглям.

З усіх трансплантованих ембріонів лише один повністю розвинувся під час вагітності.

Донорську клітину взяли зі зразка шкіри дикої самки арктичного вовка з Канади

19 вересня вовченяті виповнилося 100 днів – за словами гендиректора компанії, малюк почувається добре.