У Дніпрі від обстрілу загинула сім'я – на руїнах будинку їх чекав уцілілий пес Крим

У Дніпрі врятували собаку, який уцілів після ракетного удару по приватному будинку у ніч на 29 вересня.

Внаслідок ракетного обстрілу загинуло четверо людей: двоє дітей, їхня мама та бабуся, повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов у Telegram.

Уцілів лише пес на ім’я Крим – він сидів на руїнах і чекав на господарів.

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"Жила-була сім'я. Коли почалася війна, то мама вирішила перевезти малечу з проспекту Поля в безпечніше місце.

У приватному секторі. До бабусі. Сьогодні до їхнього будинку прилетіла російська ракета…

Люди буквально випарувалися. Бабуся Алла, мама Наташа, дочка Василиса та хлопчик Іван. І маленький песик Джек", – написав Філатов.

Фото: Дніпровська обласна прокуратура

Вирва, яку помітно на фотографіях, за розмірами приблизно 8 на 10 метрів.

Будинок повністю знищили, однак на його руїнах рятувальники побачили собаку, який уцілів.

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"Коли приїхали рятувальники, на руїнах сидів старий пес Крим. І вив…

А за підсумком приїхав батько. Він служить у ЗСУ. Під Лиманом. Можна я далі не продовжуватиму?" – написав Філатов.

Собаку забрали працівники комунального підприємства "Зооконтроль". Через обстріл він отримав контузію.

Фото: КП "Зооконтроль"

"Собаку забрали, він під наглядом у лікарів. Контузія, серцева недостатність. Йому дуже страшно", – написали на сторінці "Зооконтролю".

Міські ветеринари уже колють тварині серцеві препарати й намагаються стабілізувати його стан.

"Ще вчора тут був будинок, в якому жила сім’я разом із собакою. Пес, якого звати Крим, вцілів і тепер безмежно сумує за рідними, виючи від туги. Його ледве вдалося забрати звідти волонтерам. Так насправді виглядає відчай...

Ми сподіваємося, що з часом Крим зможе подолати цей сильний пережитий стрес і горе. Адже в нього залишилася одна рідна людина – батько родини, який зараз на фронті захищає Україну від росіян", – додали у UAnimals.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Дніпра загинуло четверо людей.

Щонайменше 5 людей також отримали поранення, серед них є діти.