Переселенці з України можуть безоплатно вакцинуватися у Польщі: як це зробити

Українці, які наразі вимушено проживають у Польщі через війну в Україні, мають право на безоплатну медичну допомогу, зокрема на вакцинацію.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

"Українці, які прибули у Польщу після 24 лютого 2022 року, мають право на безоплатну медичну допомогу на рівні з громадянами країни. Це право надається всім громадянам України, від неповнолітніх до людей похилого віку", – розповідають у відомстві.

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Щоб отримати необхідні щеплення у Польщі, потрібен один із документів, що посвідчує особу:

паспорт громадянина України

закордонний паспорт

тимчасове посвідчення особи іноземця.

Крім того, отримати необхідні профілактичні щеплення можуть і діти, шо передбачено польською Програмою профілактичних щеплень.

Профілактика охоплює 14 інфекційних захворювань, зокрема обов'язковими є щеплення проти ротавірусу та пневмококу.

Батьки можуть домовитися про вакцинацію із сімейним лікарем. Знайти потрібний медичний заклад можна за телефоном безоплатної цілодобової гарячої лінії: 800 190 590.

Також у МОЗ наголошують, що польська влада закликає усіх українців, які приїхали до Польщі після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого вакцинуватися проти COVID-19. Щеплення доступні усім повнолітнім українцям, а також дітям з 5 років.

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"Якщо українець бажає зробити щеплення від COVID-19, йому слід звернутися до сімейного лікаря й отримати направлення на процедуру. Пацієнту із собою треба мати або документ, що посвідчує особу, або номер PESEL", – резюмували у МОЗ.

Знайти лікаря або пункт вакцинації для отримання щеплення проти коронавірусу у Польщі можна за телефоном 800 190 590.

Нагадаємо, у МОЗ повідомили, що в Україні зростає захворюваність на коронавірус.