Захворюваність на COVID-19 зростає: нові дані МОЗ

В Україні зростає кількість випадків коронавірусної хвороби з початку нової хвилі COVID-19 у вересні.

У Міністерстві охорони здоров’я опублікували статистику щодо захворюваності на COVID-19 за минулий тиждень.

За період з 19 по 25 вересня в Україні зафіксували 44 137 нових підтверджених випадків COVID-19.

Реклама:

Серед них 5882 випадків захворювання у дітей і 1030 – у медпрацівників.

Минулого тижня понад 110 тисяч людей вакцинувалися проти COVID-19.

З усіх щеплень за звітний тиждень 18,2% становлять перші дози, 7,6% – другі дози, 68,2% – перші бустерні дози, 6% – другі бустерні дози.

Також у цей період:

Реклама:

госпіталізовано – 6 667 людей,

летальних випадків – 161,

одужало – 23 591 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло понад 5 млн людей, одужало – понад 4 млн, а померло – більше 109 тисяч.

Від початку вакцинальної кампанії понад 16 млн людей отримали щеплення.

Зокрема, дві дози отримали 15 млн людей, першу бустерну дозу – 2 млн, другу бустерну дозу – понад 30 тисяч.

Натомість близько 790 тисяч українців не отримали другу дозу, а близько 13,1 млн – першу бустерну дозу.

"Саме тому нагадуємо про необхідність захистити себе перед традиційним зростанням кількості випадків захворювання.

Адже вакцинація – це єдиний ефективний спосіб зменшити ризики госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби", – кажуть у МОЗ.

Нагадаємо, навесні в Україні пандемія коронавірусу пішла на спад, однак вже влітку показники захворюваності зросли.

Минулого тижня у МОЗ дозволили робити щеплення другою бустерною дозою вакцини усім охочим.

Також в Україні тепер можна вакцинуватися проти коронавірусу дітям від 5 до 11 років.