У Києві чоловік намагався відібрати гроші, які діти-музиканти зібрали на ЗСУ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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5 вересня 2022

У Києві чоловік намагався пограбувати 12-річну дівчинку, яка разом з друзями збирала гроші на допомогу військовим.

Компанія дітей грала на музичних інструментах у центрі міста, щоб допомогти ЗСУ, повідомляє поліція Києва.

Маленьких волонтерів помітив чоловік, який потім прослідкував за ними.

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Нападник підійшов до дівчинки і намагався зірвати з плеча рюкзак, у якому були зібрані гроші. 

 Фото: Нацполіція

"До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідомий намагався пограбувати малолітню дівчинку. 

На місце негайно прибули екіпажі поліцейських, якій патрулюють центральну частину міста Києва та дільничні офіцери поліції", – кажуть правоохоронці.

Дії нападника помітили перехожі – вони зупинили зловмисника та передали поліціянтам. 

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 і ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу (Замах на скоєння грабежу у період воєнного стану).

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Чоловіку вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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