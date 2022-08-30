У Тернополі 41-річний чоловік вкрав медкартки з лікарні, щоб заробити на макулатурі

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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30 серпня 2022

У Тернополі чоловік вдерся до лікарняного архіву і викрав старі папери.

Чоловік пошкодив вікно архівного приміщення та виніс звідки десятки ящиків з різними списаними документами: історії хвороб, медичні картки.

Документацію він здав на макулатуру і "заробив" понад 500 гривень, повідомляє Національна поліція Тернопільської області.

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Підозрюваному чоловікові – 41 рік, уточнили правоохоронці у коментарі ZAXID.NET.

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 Чоловік викрав старі медичні картки та історії хвороби, щоб здати на макулатуру. Фото: Нацполіція

Поліціянти отримали заяву про крадіжку від співробітників адміністрації однієї з лікарень. 

Підозрюваного знайшли – ним виявився мешканець обласного центру. 

"Тернополянин у пошуках наживи пробрався на територію лікарні та через вікно помітив склад з різними паперами.  Він вирішив здати крадене у пункт прийому макулатури", – кажуть у поліції.

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Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (Вчинення крадіжки в умовах воєнного стану).

Слідство триває. Якщо провину чоловіка встановлять, йому може загрожувати позбавлення волі від 5 до 8 років.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині чоловік викрав рейсовий мікроавтобус разом із водієм, бо не міг доїхати додому.

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